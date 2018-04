Bale como moneda de cambio

Gareth Bale dijo adiós a su calvario de lesiones y parecía que todo volvía a la normalidad para él, pero la realidad es que el extremo galés ya no es indiscutible para Zidane como antes. De hecho, a día de hoy Isco, Asensio y Lucas Vázquez están por delante de él para el galo. Bale está sentenciado y tiene claro que si su situación no cambia pedirá salir en verano. Y el Real Madrid estudiará ofertas, pero en ningún caso va a regalar a Bale, pues en Concha Espina saben que es un gran jugador pese a que no esté brillando en estos momentos como lo hizo anteriormente.

El club sabe que tal y como está el mercado y atendiendo a las cantidades que se están pagando hoy en día, Bale cuesta unos 200 millones de euros. Y esa va a ser aproximadamente la cantidad que pida el Real Madrid cuanto pregunten por el galés. Sin embargo, la entidad se guarda un as en la manga, y es que Gareth Bale puede ser un perfecto comodín para acometer alguno de los grandes fichajes que el Real Madrid quiere hacer en verano.

En los despachos de Concha Espina tienen en mente fichar uno o varios galácticos para la próxima temporada y Bale puede ser utilizado como moneda de cambio, siempre teniendo en cuenta que su valor de mercado es muy alto. Por ejemplo, si el Real Madrid decide intentar fichar a Harry Kane, Eden Hazard, Mohamed Salah o el propio Neymar, Bale podría entrar en esas operaciones y abaratar muchísimo el coste.

En Inglaterra el galés tiene un gran cartel. De hecho, varios equipos de la Premier llevan varios años preguntando por su situación. Chelsea, Tottenham o Liverpool, si pierden a su jugador franquicia, tendrían buena parte del trabajo hecho si logran fichar al británico para su proyecto, de ahí que el Real Madrid pueda utilizar este comodín en las negociaciones. También es extensible esto al PSG, que ya ha tentado al galés tal y como contó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.