Zidane: “Ya veremos si Bale es titular contra la Juventus”

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa tras la victoria por 0-3 en el Las Palmas – Real Madrid disputado en el Estadio de Gran Canaria correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander.

“No está contento, está incómodo. Espero que sea poco, pero esto lo valoraremos mañana con una resonancia. Por precaución ha salido del campo”.

“Tenía molestias y por eso se ha quedado en Madrid”.

Partido de Bale

“Estoy contento con su actuación. El martes veremos si es titular”.

Victoria cómoda

“Nunca es fácil un partido. Después del primer gol fue un poco más fácil, pero cuando empieza un partido nunca es fácil, y menos con Las Palmas necesitando puntos. Cuando marcas ves el partido un poco más fácil. La segunda parte fue de ida y vuelta. Tuvimos muchas ocasiones pero no marcamos. Es un resultado bueno para nosotros. Los que jugaron no juegan siempre y después del parón no es fácil”.

Marcos Llorente

“De momento estamos en este año y pensamos en esta temporada. Marcos ha tenido minutos, menos que otros, y el año que viene veremos lo que pasará con él y con otros muchos jugadores”.

“Es diferente a cuando yo jugaba. Ahora se puede decir de todo, hasta sin decir como te llamas. La mejor manera de controlar eso es no escuchar nada y no leer, porque si no te vuelves loco”.