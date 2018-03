El Madrid se negó a negociar con Wanda Nara en invierno

Nadie por el Santiago Bernabéu es amigo del mercado de invierno. Mucho menos Florentino Pérez. Y es que, salvo Marcelo e Higuaín, los jugadores que han desembarcado en Chamartín durante el mes de enero no han terminado de rendir de la forma esperada. Pero el delicado momento que vivía el club tras el Clásico en el que el Barcelona pasó por encima de los de Zidane, sumado a la falta de puntería, les llevó a sondear el mercado e Icardi era uno los principales candidatos para reforzar el ataque.

El Real Madrid veía en el delantero argentino la solución ante la sequía goleadora que tan caro ha salido al principio de temporada. Incluso Zidane, que no estaba por la labor de reforzar la plantilla tal y como se vio en el caso de Kepa, estuvo atento a la posibilidad de traer un nueve. Pero Icardi lleva consigo un problema que complica su fichaje por la entidad madridista.

El Madrid no se quiso sentar a hablar de la llegada de Icardi con Wanda Nara en invierno. La pareja y representante del ariete sí quiso negociar con el actual campeón de Europa, pero fue el club el que no estuvo por la labor de ceder. Al igual que pasa con Mino Raiola, la actual directiva blanca prefiere no trabajar con representantes que pueden dar más disgustos que alegrías.

Finalmente, Icardi no llegó al Real Madrid en el mes de enero y parece complicado que lo pueda hacer en un futuro si Wanda Nara sigue llevando sus asuntos. La única opción que ambas partes contemplan es la de buscar un intermediario, pero es más que probable que en verano los blancos se fijen en otros jugadores para reforzar el ataque.

Lo que sí parece posible es que Icardi abandone el Inter de Milán al finalizar el curso. En el Giuseppe Meazza lo tiene todo salvo títulos, la gran obsesión del argentino. El Nápoles está interesado en hacerse con sus servicios, aunque también tiene encima de la mesa ofertas de Inglaterra.