Alisson: “Estoy feliz por el interés del Madrid”

El Real Madrid continúa con la búsqueda de un portero para el próximo curso y esta semana ha surgido un nuevo nombre, Alisson Becker. El posible interés de los blancos no ha dejado indiferente a nadie y menos al jugador.

“Son noticias que alteran el ego, no se puede negar. La gente tiene satisfacción cuando tiene reconocimiento. Me siento muy feliz de tener ese reconocimiento. Quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo, que me están observando. Aún mas cuando uno escucha hablar del Madrid“, confesó el meta en una entrevista para Glolobesporte.

El portero de la Roma está firmando una brillante temporada y el reconocimiento no viene solo por parte de los de Chamartín. Otros grandes de Europa han llamado a su puerta: “No me afecta en el rendimiento, estoy muy centrado en este momento. Pero me siento feliz por el reconocimiento”.

No obstante, el brasileño asegura estar únicamente centrado en cerrar la temporada lo mejor posible con su equipo: “No me gusta mucho hablar de mi futuro. Lógicamente tengo mis objetivos personal y sueños, pero estoy muy centrado”. Aunque afirma que en varias ocasiones no se sintió valorado: “En algún momento puede que me hayan menospreciado de alguna manera. Pasé por un año de dificultades no jugando tanto como yo quería”.

La Roma se medirá en los cuartos de final de la Champions al Barcelona, una prueba de fuego para examinar el nivel de Alisson. “Estamos preparados. Estamos haciendo nuestro trabajo bien hecho y trabajando fuerte”, explicó el meta.

Además, el portero no se olvida del Mundial de Rusia, donde lucha por el puesto con Ederson: “En el Manchester City está siendo muy apreciado por Guardiola. Está a un buen nivel y eso hace que aumente el mío. Brasil está en buenas manos”.