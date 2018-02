Neymar sólo piensa en el Mundial: se operará y estará dos meses K.O.

Neymar no jugará ni ante el Real Madrid ni durante los dos próximos meses. El brasileño ha dado prioridad a llegar a tope al Mundial y pasará por el quirófano para operarse de su fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Según adelanta Globoesporte, la decisión del jugador está tomada y falta por decidir el médico y el lugar de la cirugía.

Al decidir pasar por el quirófano Neymar no podrá jugar ante el Real Madrid el próximo 6 de marzo y no volvería a pisar un campo de fútbol aproximadamente en el mes de mayo, un mes antes del comienzo del Mundial. Ney estaría listo para la recta final de la Ligue One y la Liga de Campeones siempre que el PSG vaya avanzando rondas.

La proximidad del Mundial de Rusia, cita en la que Brasil es la gran favorita y Neymar es la referencia de la canarinha, habría influido decisivamente en la decisión del jugador. Dada la gravedad de la lesión, Neymar ha decidido parar, no forzar ni jugar infiltrado para recuperarse plenamente de la lesión y poder afrontar con garantías el Mundial… y el resto de su carrera.

De hecho, Neymar no irá convocado con Brasil para jugar los amistosos ante Rusia y Alemania a finales de marzo. Si se recupera para llegar al mes de mayo mayo, Neymar tendrá hasta el 17 de junio, el debut de Brasil ante Suecia, para llegar a tope a una de las citas más importantes de su carrera.

Más grave de lo previsto

El PSG hizo oficial en la noche del pasado lunes el parte médico de Neymar, que sufre “un esguince en el ligamento anterior externo del tobillo derecho con la existencia asociada de una fisura del quinto metatarsiano”. La prensa brasileña ya apuntaba en la mañana de este martes la posibilidad de que fuera operado: “Los médicos del PSG han hecho los exámenes médicos de la fisura con la hinchazón, ahora tendrán que esperar unos días, pero no está descartada una eventual cirugía”, afirmaba Caio Ribeiro, ex jugador y comentarista deportivo.