Thiago Motta no se recupera a tiempo y se queda fuera de la convocatoria

Thiago Motta no estará frente al Real Madrid. El italobrasileño ha apurado hasta el último segundo para intentar llegar al partido de octavos de final de Champions League en el Santiago Bernabéu pero finalmente no se ha recuperado a tiempo de su lesión en la pierna izquierda. A pesar de que este martes, en la previa del encuentro, se ha ejercitado con total normalidad, Unai Emery ha decidido no incluirlo en la lista.

El centrocampista es una pieza fundamental en el esquema de Emery. Antes de lesionarse por primera vez, Motta era titular indiscutible para el técnico vasco y lo sigue siendo. Pero las lesiones le han obligado a perderse gran parte de lo que va de temporada. El fin de semana ya se quedó fuera de la lista contra el Toulouse y en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que regresara a una convocatoria casi dos meses después, sin embargo el preparador de Hondarribia prefiere no arriesgar.

“Es un jugador muy importante para nosotros, pero con sus diversas lesiones ha estado fuera del equipo durante casi cuatro meses. He hablado con él, es demasiado temprano por la intensidad que necesita un partido así. Sigue poniéndose en forma, llegarán muchos partidos y lo necesitaremos”, dijo Emery antes del partido liguero ante el Toulouse.

Consciente de la importancia y de la intensidad del encuentro ha optado por no forzarle y reservarle para otro duelo. Precisamente por las lesiones que ha sufrido el italobrasileño el PSG fichó a un viejo conocido de la afición madridista, Lass Diarra. El francés tiene todas las papeletas para ocupar el hueco que deja la ausencia de Motta en el once.

Así pues la lista de Emery ante el Madrid está formada por 19 jugadores: Areola, Trapp, Dani Alves, Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Yuri Berchiche, Verratti, Lo Celso, Rabiot, Draxler, Pastore, Lass Diarra, Di María, Mbappé, Neymar y Cavani.