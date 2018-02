Levante vs Real Madrid resumen resultado y goles (2-2)

Levante vs Real Madrid

¡Final del partido en el Ciudad de Valencia! El Real Madrid se adelantó en dos ocasiones gracias a los goles de Ramos e Isco pero el Levante logró empatar ambos tantos, gracias a Boateng y Pazzini, que marcó a falta de dos minutos para el final.

Min 90+3. ¡Qué ocasión de Modric! Remató de cabeza y el balón lamió el larguero.

Min 90+2. Uyyyy el Levante. Navas paró ante Morales. Aquí puede pasar cualquier cosa.

Min 90+1. Tarjeta amarilla para Varane. Cometió falta sobre Pazzini. Ha revolucionado el partido el delantero italiano.

Min 90+1. ¡Paró Oier ante Modric! Lo intentó desde lejos el croata.

Min 90. Tercer cambio en el Madrid. Sale Kroos y entra Lucas. Añaden cinco de descuento.

Min 88. ¡GOOOLL DEL LEVANTE! ¡GOOOL DE PAZZINI! Balón que le llegó al italiano dentro del área y no falló la clara ocasión. Keylor Navas pudo hacer algo más. Reina la locura en el Ciudad de Valencia.

Min 88. Tarjeta amarilla para Coke. Realizó una dura entrada sobre Casemiro.

Min 86. ¡Lo que acaba de fallar Roger! La erró solo de cabeza con la portería vacía. Perdona el empate el Levante.

Min 84. Tarjeta amarilla para Marco Asensio. Frenó una contra de Jaison.

Min 81. Segundo cambio en el Real Madrid. Se marcha Cristiano y entra Asensio. No ha tenido suerte CR7 en el Ciudad de Valencia.

Min 80. ¡GOOOOLLLL DEL REAL MADRID! ¡GOOOLLL DE ISCO! Benzema se la puso atrás al del Arroyo de la miel y éste fusiló dentro del área a Oier.

Min 79. Muy atento Keylor Navas. Morales la filtró dentro del área para Luna pero el tico estuvo muy atento.

Min 77. Tercer cambio en el Levante. Entra Pazzini y sale Ivi.

Min 76. Qué error de Carvajal. Entre Morales y Roger no aprovecharon el grave fallo del lateral.

Min 74. ¡Paradón de Oier! Remató Ramos de cabeza a la salida de un córner y el meta la sacó con la mano izquierda.

Min 73. ¡Falló Benzema! Qué jugadón esquivando a todos los rivales pero no definió bien. Postigo evitó el gol.

Min. 72. ¡Paró Oier ante Isco! Muy buena jugada de Modric que acabó con Isco disparando dentro del área.

Min 69. Uyyy que pase ha filtrado Isco… El balón no llegó a ningún atacante madridista pero estuvo a punto…

Min 67. Lesión de Lerma. Va a entrar al campo Roger por el centrocampista del Levante.

Min 65. Primer cambio en el Real Madrid. Sale Bale y entra Isco.

Min 63. ¡Paró Oier ante Cristiano! El luso disparó bien abajo a la derecha del meta, pero éste blocó bien.

Min 61. Otra contra peligrosa del Levante. Morales se marchó solo pero su pase de la muerte no encontró a nadie…

Min 59. Primer cambio en el Levante. Sale Boateng y entra Jaison.

Min 58. Primera intervención de peligro de Bale. Se marchó por la derecha y el balón llegó a las manos de Oier tras tocar en un defensa.

Min 56. ¡Paradón de Keylor Navas! A bocajarro. Doukuré fusiló dentro del área y el tico se hizo gigante para evitar el segundo tanto del Levante. Qué buena contra del conjunto granota y qué mal ha defendido el Madrid.

Min 55. ¡Fuera Cristiano! La tuvo CR7… Carvajal la puso atrás y el Balón de Oro fusiló dentro del área pero el balón tocó en un defensa.

Min 53. Qué bien atrapó Keylor. Luna puso un buen centro, remató Morales alto y el meta tico blocó cuando tenía a varios jugadores por delante. Calientan Lucas Vázquez y Asensio…

Min 50. Otra vez toca en la barrera un lanzamiento de falta de Cristiano Ronaldo. No está preciso el luso en los golpes francos hoy.

Min 47. Otra vez el Levante. Doukuré disparó al borde del área pero el balón impactó en Varane.

Min 46. Uyyyy el Levante. Morales la puso, Ramos despejó de cabeza e Ivi disparó alto. Empiezan fuerte los de Muñiz.

¡Arranca la segunda parte!

¡Final de la primera mitad en el Ciudad de Valencia! El Real Madrid jugó muy cómodo durante la primera media hora y consiguió adelantarse a través de Sergio Ramos pero al borde del descanso, Boateng empató tras un error del capitán del conjunto blanco atrás.

Min 45. Ahora el Levante se crece. Ivi la puso pero Ramos despejó con la cabeza de forma perfecta. La primera parte está a punto de terminar.

Min 42. ¡GOOOOLLLLL DEL LEVANTE! ¡GOOOOLLLL DE BOATENG! Morales se plantó sólo ante Keylor Navas, el meta tico paró, pero el rechace lo cogió Boateng para hacer el empate. Locura en el Ciudad de Valencia.

Min 39. ¡Fuera Ivi! Le pegó desde lejos y se marchó un poco alta. Primera ocasión del Levante en esta primera mitad.

Min 37. Ya calientan Roger y Pazzini en el Levante. Parece que Muñiz va a mover el banquillo en el descanso. Los granotas necesitan un revulsivo.

Min 36. Qué pase intentó Casemiro ahora, intentó picarla por encima de la defensa pero Postigo la despejó. Era muy difícil.

Min 33. Ojo que ahora inquieta el Levante, Boateng acabó cometiendo falta sobre Casemiro.

Min 31. Uyyy Kroos. Volvió a dudar Oier y paró en dos tiempos un disparo blandito del alemán.

Min 29. Qué pillo Benzema ahora ante Oier. Intentó hacerle la de Tamudo a Toni en la final de Copa del Rey. A punto estuvo de salirle.

Min 29. Tapó bien Oier ante Benzema. Otra buena jugada entre Karim y Marcelo que acabó con una ocasión del galo.

Min 26. Ahora tarjeta amarilla par Ivi. Pisó el tobillo derecho de Carvajal.

Min 25. ¡La estrelló en la barrera Cristiano! Y ojo a la contra, que el Levante acabó pidiendo mano de Modric en el borde del área.

Min 24. Ojo a la falta peligrosa a favor del Real Madrid. Se prepara Cristiano Ronaldo…

Min 23. Control absoluto del Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Presiona, roba, tiene la pelota, las oportunidades. Buenos primeros minutos del equipo de Zidane.

Min 20. ¡Tarjeta amarilla para Sergio Ramos! Sacó el codo ante Boateng…

Min 18. Uyy Cristiano. Hizo un autopase dentro del área y acabó picándola muy alta delante de Oier. Está muy activo el luso en estos primeros minutos.

Min 14. ¡Fuera Cristiano! Otra buena jugada de Benzema que cedió al luso para que la mandara muy alta de la portería de Oier.

Min 12. Tarjeta amarilla para Doukuré. Agarró a Benzema en el centro del campo.

Min 11. ¡GOOOOOLLLL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE SERGIO RAMOS! Kroos puso el balón en la cabeza del capitán a la salida de un córner y éste hizo su primer gol en Liga Santander.

Min 10. ¡Uyyyy Marcelo! ¡A punto de marcar el brasileño! Qué jugadón entre Benzema y el brasileño pero mandó la bola fuera.

Min 5. La primera del Real Madrid, obra de Marcelo. Profundizó bien Carvajal por la banda derecha y el brasileño remató alto su centro. Primer disparo a puerta del conjunto blanco.

Min 4. Qué peligro tiene Morales. Dribló a Marcelo en la banda derecha pero después Ramos taponó su centro.

Min 3. Uyy Benzema. Error de Pier en la salida de balón y el francés estuvo a punto de aprovecharse dentro del área. Comienza el partido con errores atrás.

Min 1. ¡Cuidado el Levante! Error de Varane en el despeje y Lerma estuvo a punto de plantarse ante Keylor. Susto a los treinta segundos.

¡Comienza el partido en el Ciudad de Valencia!

20.42. ¡Salen los jugadores al terreno de juego! La primera vez en la temporada que se llena el estadio del Levante.

20.33. Se retiran todos los jugadores al túnel de vestuarios. Esto está a punto de arrancar. El Real Madrid buscará prolongar su buena racha en Liga Santander y coger moral de cara al duelo frente al PSG mientras que el Levante buscará alejarse de los puestos de descenso.

20.10. Ya están calentando el Real Madrid y Levante sobre el césped del Ciudad de Valencia. Falta algo más de media hora para el inicio del partido y comienza a llenarse el estadio granota.

20.00. Esta es la primera vez que Zidane sale con su once de gala en lo que va de temporada. Este es el penúltimo ensayo del técnico galo antes de la ‘final’ ante el PSG en la ida de los octavos de final de la Champions.

19:53. ¡Las directivas comieron al mediodía! Aquí unas imágenes de la tradicional comida:

19.48. Estos son los banquillos de ambos equipos. Por parte del Levante: Koke, Jason, Cabaco, Pedro López, Bardhi, Roger y Pazzini. Por su parte, en el banquillo Del Real Madrid tendrán que esperar su oportunidad: Casilla, Nacho, Theo, Asensio, Kovacic, Isco y Lucas Vazquez.

19:45. ¡También conocemos ya el once del Levante! Los grandotas saldrán con: Oier; Coke, Postigo, Pier, Luna; Lerma, Doukouré, Morales, Lukic, Ivi; Boateng.

19:42. ¡Así llegó el Real Madrid al Ciutat de Valencia!

19:35. ¡¡Arrancamos el directo con la alineación Del Real Madrid!! Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo.

19:30. ¡BUENAS TARDES! Una semana después de haber goleado al Valencia en Mestalla, el Real Madrid vuelve a la capital del Turia para seguir recuperando la confianza de cara al duelo vital de octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint Germain. Los de Zidane se enfrentarán a un Levante que buscará dar la sorpresa y salir de los puestos cercanos al descenso.

Y es que, en apenas una semana, los ánimos madridistas han cambiado. Tras imponerse de forma clara al equipo de Marcelino (1-4) y desplegar un buen juego, la plantilla blanca ha recuperado la sonrisa después de unos meses de dudas y parecen haber recuperado parte de la confianza. En el vestuario son conscientes de que la Liga es imposible pero hay que intentar cumplir cada sábado para subir las dosis de ánimo.

Así que ante el Ciudad de Valencia hay en juego algo más de tres puntos para el Real Madrid: en el estadio valenciano se juegan saber si son capaces de volver a desplegar un buen fútbol. Por ello, el entrenador francés volverá a presentar su once de gala con la única duda de Sergio Ramos que tras superar sus molestias musculares ha entrado finalmente en la convocatoria junto con Isco, el otro jugador que no estuvo en Valencia por problemas físicos.

Nacho será el sustituto del camero en el centro de la defensa de un equipo madridista que volverá a estar comandado por la BBC. Por primera vez desde el Clásico de abril ante el Barcelona, Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale volvieron a ser titulares en Mestalla y Zidane volverá a alinear a una delantera que será la elegida el próximo 14 de febrero en el duelo vital ante el PSG en el Bernabéu. El pasado sábado, en Mestalla, el tridente volvió a un buen nivel y la afición se encomienda a ellos para superar una eliminatoria donde el único equipo en enlazar dos Champions consecutivas se juega la temporada.

Frente a ellos estará un Levante que ha reforzado toda su delantera en el mercado de invierno con el objetivo de paliar su falta de gol pero en este partido Muñiz volverá a postar por los de siempre. El capitán Morales, Ivi, que llega de anotar un doblete ante el Deportivo y Roger, que vuelve a una alineación titular tras recuperarse de su lesión de rodilla, serán la amenaza de un Real Madrid que está loco por la música y que quiere dejar una buena impresión a 11 días del partido ante el PSG.

Ganas de revancha

Quizá en el duelo ante el Levante de la primera vuelta se vio que el Real Madrid de esta temporada no estaba para grandes conquistas. Después de empatar (2-2) en el Bernabéu ante el Valencia en un partido que mereció vencer, el conjunto blanco tropezó por segundo partido consecutivo en el duelo de la tercera jornada liguera que le enfrentó al conjunto gratona.

Ese día el Real Madrid no pudo conseguir la victoria tras empatar (1-1) en un partido donde le costó generar ocasiones y el poco peligro que se creó fue gracias a un Gareth Bale que ese día fue el líder del equipo ante la baja de Cristiano Ronaldo por sanción. Ese sábado, Ivi adelantó a los valencianos pero Lucas Vázquez empató el duelo antes del descanso. En los segundos 45 minutos, los de Zidane no pudieron sumar los tres puntos y eso les hizo alejarse de la clasificación. Este sábado intentarán que no se produzca un resultado similar.

El 9 de septiembre, el conjunto granota, recién ascendido, sorprendía al actual campeón arañando un punto en el Santiago Bernabéu ante un rival en el que las rotaciones empezaban a vislumbrar su menor efectividad. Aquellas dudas que dejaron los de Zinédine Zidane fueron poco a poco aumentando, sobre todo en casa, y en el reencuentro con los de Juan Ramón López Muñiz llegan ya con LaLiga prácticamente perdida pese a las palabras de su técnico.

Los 19 puntos de desventaja que ostenta el equipo blanco ante el invicto FC Barcelona parecen un terreno difícil de recuperar, pero ‘Zizou’ insiste en no dar nada por perdido, lo que pasa por seguir sumando victorias y confianza, principalmente para llegar del mejor modo posible a la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el PSG.

Y después de golear al Deportivo de La Coruña (7-1) y, sobre todo, al Valencia (1-4), el siguiente examen es un Levante rocoso y competitivo con sus armas, pero al que le está costando un mundo sacar victorias que le ayuden a salir de la zona de peligro de la que se sigue resistiendo a caer como demostró en Riazor la semana pasada. El orden y solidaridad ‘granota’ volverá a poner a prueba el nivel futbolístico madridistad.

En su segunda salida consecutiva, también a Valencia, el Real Madrid defenderá una vez más su cuarta posición de la clasificación, la última que da acceso a la Liga de Campeones, del acoso del Villarreal, que está a un punto y juega antes en el Benito Villamarín, además de meter presión a los de Marcelino García Toral, terceros dos puntos por delante y que visitan el domingo el Wanda Metropolitano.

Para el partido, que abre un mes clave en el actual campeón nacional y de Europa, Zidane no tiene previsto hacer demasiadas variaciones respecto al once que dispuso en Mestalla, salvo la posible vuelta de Sergio Ramos al centro de la defensa, seguramente por un Raphael Varane que no ha entrenado toda la semana con el grupo.

Tampoco lo hizo hasta este viernes Cristiano Ronaldo, pero que será también de la partida. El portugués, que suele ver puerta en el Ciutat, ha mejorado en la confianza tras sumar dos dobletes en los dos últimos choques y encabezará una nueva oportunidad para la ‘BBC’ de ir afinando su puesta a punto para el compromiso continental, lo que volverá a dejar fuera a jugadores como Isco, que vuelve tras su ausencia el pasado sábado, Asensio o Lucas Vázquez.

Por su parte, el Levante tendrá el difícil reto de sumar algo positivo para no caer en la zona de descenso si no le acompañan el resto de resultados. Auténtico ‘rey del empate’ con 10 igualadas este año, los de Muñiz sólo han ganado tres partidos esta campaña el último a finales de noviembre en el Estadio Gran Canaria.

Pero hay que remontar incluso más atras para encontrar la última alegría ‘granota’ ante su afición, a finales de septiembre cuando arrolló a la Real Sociedad (3-0). Desde entonces el recién ascendido sólo ha podido sumar diez puntos y necesita cuanto antes empezar a encadenar triunfos, sobre todo después de nueve jornadas sin lograrlo y de cara a dos duras salidas seguidas a Mestalla y Anoeta.

El técnico asturiano tendrá que buscarle sustituto en el mediocampo al sancionado Campaña, con buenas opciones para el macedonio Bardhi, que ha perdido protagonismo, mientras que Roger podría volver a la titularidad tras su grave lesión de rodilla para formar el ‘tridente’ junto a Morales e Ivi, autor del doblete que permitió igualar un 2-0 ante el Deportivo.