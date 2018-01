El Chelsea sueña con Cristiano Ronaldo

A Cristiano Ronaldo le sale una nueva novia. Según publica el diario The Sun, el portugués sigue valorando la posibilidad de dejar el Real Madrid al finalizar la temporada y el Chelsea ya estaría pendiente de sus movimientos por si aparece la posibilidad de fichar al actual Balón de Oro.

Aunque siempre se le ha vinculado con el Manchester United, según el medio citado anteriormente ahora Cristiano estaría valorando la posibilidad de recalar en el Chelsea. Este cambio de opinión se debe a la llegada de Alexis Sánchez al club de Old Trafford, lo que podría cerrar las puertas al madridista.

De esta forma, el Chelsea supliría así una más que posible baja de Eden Hazard. El belga es pretendido por Real Madrid, el Manchester City y el PSG. “Ronaldo al Chelsea sería un acuerdo asombroso, pero tiene mucho sentido si lo piensas. El Chelsea necesita más jugadores atacantes y el United no quiere a Ronaldo, es muy poco probable que fuera al Liverpool o al Manchester City por las rivalidades”, explicó una fuente citada por el medio inglés.

No obstante, Cristiano habló recientemente sobre su futuro y declaró amor eterno al Real Madrid. “Son especulaciones. Todos los años, lo mismo. Estoy tranquilo, me siento bien y estoy feliz aquí“, comentó el jugador blanco, que cumple su sexta temporada en el equipo. “Estoy contento con mi temporada. A lo mejor la gente espera más. He tenido algunos problemas al principio de la temporada, pero estoy mejor”, apuntó el ‘7’.