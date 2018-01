Lo que hace unos meses era una sucesión de títulos, ahora se ha convertido en una sucesión de desastres. Con el Real Madrid a 19 puntos del Barcelona en Liga, y eliminados en Copa del Rey por el Leganés, al equipo de Zidane –que firmó el mejor año de la historia en 2017– sólo le queda aferrarse a su competición fetiche: la Champions. El problema es que cuesta ser optimista visto lo visto sobre el terreno de juego.

La vida da muchas vueltas y el fútbol tiene poca memoria. Sin embargo, nadie le va a robar al Real Madrid la temporada que hizo el año pasado convirtiéndose en el único equipo en la historia que ha levantado de manera consecutiva dos Champions. Además lo hizo proclamándose campeón en Liga. Lejos queda también aquel mes de agosto en que el conjunto blanco levantó la Supercopa de Europa ante el Manchester United y la de España tras un baño al Barcelona. Ahora bien, de aquella imagen de un Madrid que enamoró a todos, queda muy poco. ¿Estamos ante un fin de ciclo?

Son muchos los señalados en un Madrid horribilis:

Ni Keylor Navas ni Kiko Casilla están consiguiendo salvar los goles que el Madrid encaja con mucha facilidad. En Liga ha encajado en lo que va de temporada 18 tantos. Tampoco es un sello la portería en Copa del Rey, especialmente en el Bernabéu. Cada visitante, es decir, Fuenlabrada, Numancia y Leganés, marcaron dos tantos en la meta blanca. Ni siquiera los equipos más modestos sufren el miedo escénico que antes suscitaba el templo blanco.

Una banda demasiado joven, demasiado nerviosa

Ni Achraf ni Theo están ofreciendo lo que se esperaba de ellos. Su aportación al Real Madrid, de momento, está siendo nula. A ambos jugadores les está viniendo grande lucir la camiseta del Madrid. No les falta talento y posiblemente les sobre ilusión, pero tanto Achraf como Theo necesitan serenarse y asumir los galones que ser un lateral del conjunto blanco acarrea. No había más que ver la cara del canterano marroquí en el túnel de vestuarios sabiéndose culpable del error que acabó en el gol de Eraso para el Leganés. Por su parte, Theo tampoco termina de despuntar y a veces se precipita en los pases que no terminan de encontrar las botas de sus compañeros.

Errores en defensa

Es innegable que Nacho se desvive por el Real Madrid, como prueban sus dos goles del pasado encuentro de Liga ante el Deportivo. Sin embargo, también fue suyo el error que determinó el primer gol del Leganés. El central erró en la anticipación tras un fallido pase de Achraf y dejó a Eraso solo ante la portería.

Los veteranos se hacen más veteranos

Cristiano Ronaldo y Luka Modric son dos de los estandartes del Real Madrid. Sin embargo, los años pasan y la edad no perdona. Tanto el portugués como el croata cumplirán pronto 33 años. Su estado de forma es bueno y su aportación al juego es fundamental, por ello hace falta tener preparado un recambio para cuando no estén.

La afición madridista, harta de Benzema

El Bernabéu mira con lupa cada movimiento del delantero francés y el runrún cada vez que falla una ocasión de gol es una constante entre la afición blanca. Todo indica que este verano saldrá de Madrid.

Zidane, también cuestionado

Las cosas no van bien para el técnico madridista. Las decisiones de Zidane no siempre cuentan con la aprobación de la grada. El técnico francés entonó el mea culpa tras la eliminación en Copa. No hay nadie por encima del club, y Zidane sabe que su puesto no está asegurado.