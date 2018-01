Casillas y Piqué la vuelven a liar en Instagram: “Renovación no merecida”

Hace mucho, mucho pero que mucho tiempo hubo un día que posé de esta manera para realizar mi primera sesión de fotos fuera del mundo del fútbol. Corría el mes de febrero del año 2000. Os hace daño a la vista o por el contrario os agrada? 🐮🤣 #trowbackthursday

A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) on Jan 18, 2018 at 2:01am PST