Levy asegura “al cien por cien” que Kane no se vende

El presidente del Tottenham Daniel Levy ha salido al paso tras las informaciones que apuntan a un interés del Real Madrid en Harry Kane. Aprovechando la visita al nuevo estadio de los spurs, el mandatario dio un portazo a todos los equipos que pretenden a alguno de sus jugadores, especialmente al cuadro blanco. “Puedo asegurarles que todos los jugadores que queremos mantener van a jugar en el Tottenham la próxima temporada; estoy seguro al cien por cien“.

Levy es un hueso duro de roer a la hora de negociar como ya demostró con Luka Modric y Gareth Bale. No es sencillo que de su brazo a torcer, no sin antes sacar hasta el último euro posible al rival. Con el croata y el galés las negociaciones fueron muy duras, pero al final consiguieron hacerse con los servicios de los dos cracks. Ahora el Madrid ha fijado su mirada en la nueva estrella del cuadro londinense y el Tottenham no quiere dejarle marchar.

Este interés ha hecho que Levy se ponga firme y esté alerta ante cualquier tipo de movimiento. Los blancos quieren que el máximo goleador de 2017 se incorpore a su plantilla en el próximo mercado de verano. Es el elegido para reforzar el ataque de cara a la próxima campaña. El delantero inglés se ha convertido en la primera opción y la que más gusta dentro de la entidad madridista y, pese a las dificultades que presenta negociar con Levy, están dispuesto a pelear por su fichaje.

En el caso de Bale y Modric sí que solicitaron al club que les dejara marchar, pero Harry Kane todavía no se ha pronunciado al respecto y los spurs se aferran a eso para negociar. Mauricio Pochettino es consciente de la dificultad que supondrá retenerlo, ya que no es solo el Madrid quien está al acecho, hay más clubes y aseguró en sala de prensa que “si te pones del lado humano, si el jugador te pide irse como pasó con Modric o Bale… Veremos qué sucede, hoy por hoy esto no ha sucedido”.

El Tottenham lo tasó en 200 millones de libras. Ese sería el precio que tendría que pagar el Real Madrid si quiere fichar a la estrella del combinado londinense. Un precio elevado, pese a que ha demostrado en numerosos partidos que lo vale. En el Santiago Bernabéu ya se lució frente a la afición blanca, enseñando sus mejores cualidades a la que podría ser su grada en el curso que viene.