Este Rayo Vallecano va muy en serio. Convencidos de poder hacer historia en esta Conference League, el conjunto franjirrojo sentencia a las primeras de cambio la eliminatoria ante un AEK de Atenas que asustaba antes de la eliminatoria, pero que no fue rival. Los madrileños volaron en su feudo. Fueron tres goles con los que no es que mantengan vivo el sueño de todo un barrio que quiere verles campeones esta temporada, es que lo elevan al máximo con una actuación como hacía tiempo no se veía en Vallecas.

Tocaba su techo histórico en Europa el Rayo, que en 2001 ya logró alcanzar los cuartos de final de la vieja Copa de la UEFA. Entonces cayó en un duelo fratricida ante un Alavés que acabaría jugando la final y perdiéndola ante el Liverpool. Ahora, los franjirrojos tenían enfrente a un conjunto ateniense que llegaba lanzado, como líder de la Superliga de Grecia tras ganar al Olympiacos de Mendilibar a domicilio.

Daba, como mínimo, respeto el rival en Vallecas. Aunque el sueño de todo un barrio por ver a su Rayito campeón podía más. La ilusión se palpaba en las calles próximas al estadio desde horas antes de que arrancase el encuentro. No podía ser mejor el ambiente, en un horario atípico como era el de las 18:45 horas. Y tras el pitido inicial, el estadio se vino abajo.

No tardó el Rayo en argumentar los anhelos de los más de 15.000 espectadores que colmaban las gradas del humilde estadio franjirrojo. Balón en largo para la carrera por la derecha de Álvaro García, pase de la muerte atrás e Ilias Akhomach la mandaba a la jaula. Era el minuto 2 y ya mandaban en el marcador.

Desde ahí, se pueden imaginar. La comunión con la grada era total y el equipo apretaba en busca de más. Cada llegada era una oportunidad clara y fue Lejeune quien hizo el segundo en apenas 20 minutos. Sin embargo, desde el VAR llamaron al orden a Bastien, el árbitro francés del partido, para que valorase un posible fuera de juego posicional de Ilias. No subió al marcador el tanto, lo que generó que el AEK comenzase a asomarse a la meta de Batalla.

Y lo hicieron con peligro, por medio de un Koita al que parecían temblarle las piernas. Se atascó ante Luiz Felipe tras una acción mediomaradoniana en el área, clavándole los tacos en la espinilla; después lo hizo quedándose solo ante Batalla, chocando con el meta, y, cuando por fin pudo ver puerta, apareció Chavarría para negarle el gol.

Exceptuando unos minutos en los que el AEK se creció, la primera parte estuvo totalmente dominada por un Rayo que se divertía y que, tras un remate al palo de Álvaro, por fin puso tierra de por medio. Lo hizo en el descuento, tras un nuevo disparo de Ilias cuyo rechace cazó Unai López. La mandó a guardar el vasco, poniendo el 2-0 al descanso.

En la segunda parte, no bajó el ritmo. El Rayo se divertía y apenas daba opciones a los griegos de acechar con peligro el área de Batalla. Y llegó el tercero. Tras un disparo de Pacha, el balón tocaba en el brazo de un defensor y, gracias a una pérdida de tiempo del meta argentino, que es perro viejo en esto, el VAR tuvo todo el tiempo del mundo para revisar la acción, decretando finalmente penalti a favor de los franjirrojos. Isi no perdonó, desatando culminando la fiesta en Vallecas, un barrio que ya se ve tocando las semifinales de esta Conference y a un paso de poder ver a su Rayito campeón en Europa.