Raphinha descarta la oferta de Arabia Saudí: «Si me hubieran hecho esta oferta el año pasado…»

El ofertón que llegó desde Arabia Saudí para sacar a Raphinha del Barça ya tiene respuesta por parte del brasileño: «no». Pero una negativa principalmente porque llega tarde, en el mejor momento del jugador desde que firmó con los culés, posiblemente en el mejor momento también de su carrera y trayectoria, en un estado físico brillante y a las puertas de todos los títulos en liza esta temporada.

Desde Arabia Saudí aseguraban hace unos días que el Al-Hilal había dado un paso al frente por hacerse con los servicios de Raphinha. El club saudí estaría preparando una oferta histórica para intentar convencer tanto al jugador como al Barça. La propuesta incluiría un contrato de cuatro temporadas a razón de 50 millones de euros anuales, alcanzando la desorbitante cifra de 200 millones en total. Una oferta inalcanzable para el club azulgrana y que situaría a Raphinha entre los futbolistas mejor pagados del mundo si decide aceptarla.

RAPHINHA NA ARÁBIA SAUDITA? 😨🇸🇦 Em papo exclusivo com o nosso @marcelobechler, o craque brasileiro comentou sobre as propostas com altos valores e a possibilidade de deixar o Barça! 💵 Você acompanha a entrevista completa neste sábado, no canal da TNT Sports Brasil no YouTube! pic.twitter.com/uKR7HySjBA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 25, 2025

Pero la ofensiva saudí no se limita a seducir al jugador. Según diversas informaciones, el Al-Hilal ya había iniciado los contactos con el Barcelona y estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta de traspaso de 100 millones de euros. Pese a ello, en el Camp Nou no contemplan, al menos por el momento, desprenderse de una pieza clave como lo es el brasileño en estos momentos. . En el club son plenamente conscientes del enorme salto de calidad que ha dado Raphinha esta temporada y consideran que venderlo sería un error deportivo de gran magnitud, especialmente ahora que el equipo sigue compitiendo por todos los títulos.

Ha sido Raphinha el que ha dado el portazo a Arabia Saudí, justo antes del Clásico de final de Copa del Rey, en el que ha mostrado su compromiso actual con el Barça, compromiso muy diferente al del año pasado, cuando la oferta hubiera tenido otra respuesta.

«Ayer me informaron sobre la oferta de Arabia Saudí y, sinceramente, me sorprendió mucho porque las cifras eran altísimas. Sinceramente, si me hubieran hecho esta oferta el año pasado, creo que habría ido», confiesa Raphinha sobre el ofertón saudí y las pocas dudas que hubiera tenido el pasado curso en aceptarla, principalmente porque no se sentía en el lugar que se merecía de la mano de Xavi Hernández: «En aquel momento, estaba un poco destrozado, y esta oferta habría cambiado mi vida por completo, así como la de mi esposa y mi familia. Era una cantidad que podría habernos cambiado la vida por completo. Y quien diga que no iría, miente, porque es imposible ver cifras así y no pensar que podría cambiarte la vida, que podría ir».

Fue una conversación con Hansi Flick lo que le hizo cambiar el foco, apostar por el Barça una vez más y seguir adelante, decisión que parece que fue la acertada viendo los resultados y el rumbo del equipo a estas alturas de temporada: «Pensé que aún tenía mucho que aportar aquí en Europa. Aún tengo mucho que aportar a este club y aún tenía una gran oportunidad de seguir representando a la selección nacional. Eso fue lo que me hizo cerrar un poco los oídos al dinero y abrir más la mente a mis sueños».