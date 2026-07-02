Rafa Jódar vs Pablo Carreño en directo hoy | Horario, dónde ver y última hora del partido de Wimbledon 2026 online en vivo

Rafa Jódar y Pablo Carreño retoman este jueves 2 de julio el partido de segunda ronda de Wimbledon que dejaron ayer a medias. La luz se fue apagando en Londres y el juez de silla no tuvo más remedio que posponer el desenlace de un partido que, para sorpresa de muchos, estaba dominando el Carreño con un marcador de 3-6, 6-3, 1-6 y 2-1.

A diferencia de la Centre Court y la pista 1, que disponen de focos y techo retráctil, las otras 17 pistas dependen exclusivamente de la luz del día. Por ese motivo, Rafa Jódar y Pablo Carreño tuvieron que guardar las raquetas y aplazar el desenlace del partido hasta la jornada siguiente.

Rafa Jódar – Pablo Carreño

Cuándo se reanuda el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026

La hora definitiva del reinicio dependerá de la duración del encuentro que abrirá la jornada en esa pista, el que enfrentará a Taylor Fritz y Patrick Kypson. Una vez finalice ese compromiso, llegará el turno de Jódar y Carreño para resolver un partido que quedó completamente abierto, 3-6, 6-3, 1-6 y 2-1, momentáneamente a favor del veterano español.

La suspensión deja sensaciones muy distintas en cada lado de la red. Rafa Jódar recibe el aplazamiento como una oportunidad para resetear y corregir los errores que estaba cometiendo, mientras que Pablo Carreño ve frenada su dinámica en un momento favorable, después de haberse adjudicado los dos primeros sets y tener encarrilado el encuentro. El desenlace no llegará antes de las 13:30 hora española.

Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo por TV y online

La reanudación del encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar+, plataforma que posee los derechos de emisión de Wimbledon en España. El partido estará disponible en alguno de los canales habituales del torneo, como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, por lo que será necesario disponer de una suscripción para verlo.