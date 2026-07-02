Rafa Jódar vs Pablo Carreño en directo hoy | Horario, dónde ver y última hora del partido de Wimbledon 2026 online en vivo
Sigue en directo el desenlace entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon, tras el aplazamiento del partido ayer por falta de luz
Cuándo se reanuda Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario y dónde ver por televisión en directo y online en vivo el partido de Wimbledon 2026 hoy
Rafa Jódar y Pablo Carreño retoman este jueves 2 de julio el partido de segunda ronda de Wimbledon que dejaron ayer a medias. La luz se fue apagando en Londres y el juez de silla no tuvo más remedio que posponer el desenlace de un partido que, para sorpresa de muchos, estaba dominando el Carreño con un marcador de 3-6, 6-3, 1-6 y 2-1.
A diferencia de la Centre Court y la pista 1, que disponen de focos y techo retráctil, las otras 17 pistas dependen exclusivamente de la luz del día. Por ese motivo, Rafa Jódar y Pablo Carreño tuvieron que guardar las raquetas y aplazar el desenlace del partido hasta la jornada siguiente.
Rafa Jódar – Pablo Carreño
Cuándo se reanuda el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026
La hora definitiva del reinicio dependerá de la duración del encuentro que abrirá la jornada en esa pista, el que enfrentará a Taylor Fritz y Patrick Kypson. Una vez finalice ese compromiso, llegará el turno de Jódar y Carreño para resolver un partido que quedó completamente abierto, 3-6, 6-3, 1-6 y 2-1, momentáneamente a favor del veterano español.
La suspensión deja sensaciones muy distintas en cada lado de la red. Rafa Jódar recibe el aplazamiento como una oportunidad para resetear y corregir los errores que estaba cometiendo, mientras que Pablo Carreño ve frenada su dinámica en un momento favorable, después de haberse adjudicado los dos primeros sets y tener encarrilado el encuentro. El desenlace no llegará antes de las 13:30 hora española.
Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo por TV y online
La reanudación del encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar+, plataforma que posee los derechos de emisión de Wimbledon en España. El partido estará disponible en alguno de los canales habituales del torneo, como Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes, por lo que será necesario disponer de una suscripción para verlo.
3-6, 6-3, 1-6 y 0-1
¡Juego clave de Carreño!
Del 0-40 de Jódar al juego al servicio de Pablo Carreño, que festeja con el puño cerrado y con un gran grito.
3-6, 6-3, 1-6, 6-3
¡Set para Rafa Jódar!
El cuarto set es para Rafa Jódar, que logró el break y consolidar su juego ante un Pablo Carreño muy agresivo. Se decidirá todo en el último y decisivo quinto set.
3-6, 6-3, 1-6, 5-3
Juego en blanco para Carreño
Sentencia su juego Carreño por la vía rápida. En blanco.
3-6, 6-3, 1-6, 5-2 (0-15)
Otra caída de Jódar
Va al suelo de nuevo Jódar tras una estirada para alcanzar la derecha de Carreño. Parece que no es nada. Ayer ya tuvo varias caídas, una de ellas bastante fea.
3-6, 6-3, 1-6, 5-2
¡Sufre pero confirma!
Jódar está a un juego de cerrar el cuarto set a su favor para decidirlo todo en el quinto y definitivo. Le costó, sufrió pero consiguió conducir el juego para confirmar el break.
3-6, 6-3, 1-6, 4-2
¡Rompe el servicio Jódar!
Pone una marcha más Rafa Jódar, que rompe el servicio a Pablo Carreño en el sexto juego del cuarto set. Le toca confirmarlo ahora.
3-6, 6-3, 1-6, 3-2
Juego para Jódar
Sufre un poquito más Jódar para cerrar sus juegos al servicio. Parece que Carreño tiene cogida la medida al joven español, que está encontrando una férrea oposición por parte de su compatriota.
3-6, 6-3, 1-6, 2-2
¡Juego para Carreño!
Se lleva su juego Carreño para igualar la serie en este cuarto set. Sacará Jódar.
3-6, 6-3, 1-6, 2-1 (0-15)
¡Se reanuda el partido!
Carreño al servicio ya pone el primer punto en este medio día en Wimbledon.
Los dos tenistas en pista
Esto está a punto de comenzar. Recapitulamos. Dejamos anoche el partido 3-6, 6-3 y 1-6 hasta el tercer set, con 2-1 para Pablo Carreño y cuarto set 2-1 favorable a Jódar.
Jódar – Carreño, todo listo
Concluye el duelo inicial en la pista 2 entre los estadounidenses Fritz y Kypson, con el primero ganando por 6-2, 6-2 y 7-5. A continuación, los españoles Rafa Jódar y Pablo Carreño.
¡Buenas tardes!
Ya estamos de vuelta en OKDIARIO para narrar los últimos raquetazos entre Rafa Jódar y Pablo Carreño, tras una jornada de ayer en la que la luz en la pista 2 obligó a posponer el partido.
3-6, 6-3, 1-6 y 1-1
Juego para Jódar
Ahora el que apretó en busca del break fue Carreño, que lo tuvo pero Jódar también sabe zafarse. El partido está sumamente igualado, se lo puede llevar cualquiera.