Cuándo se reanuda Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario y dónde ver por televisión en directo y online en vivo el partido de Wimbledon 2026 hoy

A eso de las 21:00 horas en Londres, una hora menos que en España, se hizo de noche en Wimbledon. Todavía quedaba algún rayo de luz gamberro, pero la luminosidad general imposibilitaba el correcto desarrollo del tenis y el juez de silla dijo ‘hasta aquí hemos llegado’. No se juega más. El límite horario para jugar en el All England Lawn Tennis Club depende de la puesta de sol en todas las pistas, a excepción de la Centre Court y la número 1, que se nutren de luz artificial además de la natural.

En las otras 17, el sol manda. Así que Jódar y Carreño recogen sus raquetas y hasta mañana. La normativa en ese sentido es igual de férrea y clara. Cualquier partido que se suspenda por baja luminosidad se traslada al segundo turno del día siguiente. Además de ser en la misma pista.

Ahora es cuando surgen las dudas y son muchos los que se preguntan a qué hora es el partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño y dónde ver Wimbledon por televisión en directo y online, así que aquí te resolvemos todas las dudas.

Cuándo es el Rafa Jódar – Pablo Carreño: horario del partido de Wimbledon 2026 hoy

La hora exacta dependerá de lo que se demoren Fritz y Kypson en su enfrentamiento. Y como nunca llueve a gusto de nadie, tampoco en Londres, la decisión la recibe cada jugador de manera dispar. Lo celebra Jódar, que tendrá una noche para repasar sus errores y salir del trance en el que estaba imbuido. Al mismo tiempo se lamenta Carreño, cuyo tenis se frena en seco cuando se había apuntado dos sets y caminaba hacia el tercero. Hasta no antes de las 13:30 horas española no iniciará el desenlace.

Dónde ver el Rafa Jódar – Pablo Carreño de Wimbledon 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se disputen en este tercer Grand Slam del año que se está disputando en Londres. El desenlace del Rafa Jódar – Pablo Carreño de segunda ronda de Wimbledon 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de alguno de los canales que tiene esta plataforma, como pueden ser Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Este operador es de pago, por lo que este choque entre dos tenistas españoles no se va a poder ver gratis ni en abierto por TV.

Todos aquellos aficionados a este deporte que no quieran perderse este partidazo que jugarán Rafa Jódar y Pablo Carreño en la segunda ronda de Wimbledon 2026 también podrán verlo en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador de forma cómoda y no perderse nada de lo que suceda en el All England Club.

Por otro lado, también tenemos que destacar que, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer cada día la mejor información sobre todo lo que suceda en este Grand Slam 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rafa Jódar – Pablo Carreño de segunda ronda de Wimbledon 2026 y, una vez acabe el choque, publicaremos y compartiremos con todos nuestros lectores la crónica y todas las reacciones que se produzcan en Inglaterra.