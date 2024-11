¿Por qué los coches de Fórmula 1 son cada vez más oscuros?

El Gran Circo de la F1 aterriza este fin de semana, del 22 al 24 de noviembre, en el Gran Premio de Las Vegas. Los mejores pilotos del mundo, junto a sus coches de Fórmula 1, pelearán por subirse a lo más alto del podio recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad y bajo las espectaculares luces artificiales que darán colorido y un espectáculo mayor a la prueba número 22 del campeonato del mundo.

¿Por qué los coches son más oscuros?

Las escuderías, tras un minucioso estudio para intentar reducir sus tiempos en el trazado, han determinado que el color negro es clave para dar un paso en la búsqueda de sus objetivos, una curiosidad que, precisamente, está llamando la atención de todos y cada uno de los aficionados de la competición.

Y no, no es cuestión de estética, sino que hay algo más. El negro ha cobrado protagonismo en los diseños de los monoplazas de la F1 debido a una cuestión de peso. La FIA, en términos generales, establece un peso mínimo de 798 kilos por coche, por lo que las partes negras del mismo, aunque parezca pintura negra (no lo es), son trozos de fibra de carbono, los cuales hacen que los automóviles pesen menos y se conviertan en mucho más ágiles.

La Federación Internacional de Automovilismo, durante la pasada temporada, modificó el peso mínimo de los coches de Fórmula 1 hasta los 795 kilos, algo inviable y que produjo el malestar en las escuderías, por lo que se decidió volver a los 798 iniciales. No obstante, es muy poco margen y los equipos están obligados a reinventarse de cara a cumplir con las reglas impuestas por el organismo. Por ello, decidieron suprimir algunas partes de pintura y optar por el color negro de la fibra de carbono, así reduce, aunque sea mínimamente, el peso total del vehículo, o lo que es lo mismo, se ahorran kilos.