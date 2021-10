El PSG sufrió su primera derrota de la temporada al caer en el estadio del Rennes por 2-0. Los parisinos, que salieron de inicio con su tridente mágico, el formado por Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, no pudieron con un rival que aprovechó al máximo sus ocasiones y que aguantó como un equipo para sacar los tres puntos en uno de los choques más complicados del curso para ellos.

Ya lo dijo Bonucci hace unos días sobre el efecto Cristiano Ronaldo en la Juventus. Todos los jugadores del cuadro transalpinos se creían que el luso les iba a ganar los partidos. El central italiano dio unas explicaciones que hoy se pueden extrapolar al PSG de las estrellas, ese equipo que empieza a creer que pueden ganar sólo por el miedo que infunden sus nombres individuales en cada rival.

Pero el fútbol es más que eso. Es de los que trabajan, de los que pelean como un equipo, de los que creen que todo puede pasar. Y eso es lo que demostró el Rennes ante su afición. Cierto es que el PSG tuvo opciones, como un tiro de falta de esos que tanto le gustan a Leo Messi que se estrelló en el larguero. El argentino era uno de los más activos en el ataque del cuadro parisino, pero les costaba romper la defensa bien plantada del adversario.

En el último minuto del primer tiempo Laborde abrió la lata y desató la locura en el Roazhon Park. El delantero francés batió a Donnarumma al rematar un centro que le llegó desde la banda de Achraf y ponía así el 1-0 con el que se llegó al intermedio. A la vuelta, nada más arrancar el segundo acto llegó el segundo mazazo para el PSG. Esta vez fue Flavien Tait el que superó al guardameta italiano.

No se lo creían los jugadores del PSG, que se veían perdiendo por 2-0 y comenzaron a desesperarse. En el 75′ Mauricio Pochettino decidió cambiar a Neymar y ya se imaginará el lector la cara de pocos amigos con la que el brasileño abandonó el terreno de juego. Pudo recortar distancias el equipo capitalino con un gol de Kylian Mbappé, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Y también pudo ser peor si la tecnología no le llega a corregir al colegiado un penalti que había pitado de Achraf cuando el ex madridista lo que tocaba era balón en lugar de la cabeza del rival.