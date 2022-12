El mítico ex tenista Boris Becker ha concedido su primera entrevista tras su paso por la cárcel. El alemán fue liberado tras haber cumplido tan solo ocho meses de prisión de una condena de 2 años y medio por ocultar activos y préstamos por valor de 2,9 millones de euros para evitar así pagar sus deudas. Y sin duda que ha aprendido la lección a tenor de su desgarrador testimonio.

«Un preso llamado John me decía que si no hacía esto o aquello, me mataría. Lo había probado con otros. Conocí en confianza a tres presos que me salvaron la vida. En octubre, otro preso quería matarme y me explicó exactamente cómo lo iba a hacer. Por suerte tenía el apoyo de esos tres compañeros y este preso vino a disculparse», explica entre lágrimas en su primera entrevistsa.

«Al final se disculpó»

«Cuando me trasladaron a Huntercombe, otro asesino dijo que quería matarme. Me dijo lo que me iba a hacer a menos que le dejara lavar mi ropa, y esto fue hace muy poco, en octubre. Mientras me hablaba podía ver cómo temblaba la bandeja de mi comida. Pero al final, al día siguiente se puso de rodillas delante de mí, se disculpó, me besó la mano y me dijo que me respetaba», añade.

También critica el trato de algunos de los funcionarios y cuenta como sufría cuando se duchaba: «Yo tenía dos grandes preocupaciones: una era la celda doble, compartir celda con alguien que podría atacarte o amenazarte. Y las duchas. Cierras la puerta, te quitas la ropa y miras detrás de ti. No es humano. Has visto las películas y sabes lo que pasa si te cae el jabón, pero luego el gobernador me explicó que sería seguro, así que se lo agradecí mucho». Un Boris Becker que insiste en que «en la cárcel no eres nadie. Eres un número. El mía era A2923EV. Yo era un número. Y no les importa una m*** quién eres. Creo que he redescubierto a la persona que solía ser. He aprendido una dura lección. Una por la que he pagado muy caro. Una muy dolorosa. Pero todo el asunto me enseñó algo importante y bueno. Y algunas cosas pasan por una buena razón».