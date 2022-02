Xavi Hernández y Diego Pablo Simeone captaban los focos en la previa del partidazo disputado este domingo en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, después del cruce de declaraciones en sus respectivas ruedas de prensa. Sin embargo, antes de que arrancase el duelo, los dos técnicos aparcaron sus diferencias, al menos de manera aparente, y se saludaron de manera cordial. Fue el culé el que al salir por el túnel de vestuarios se fue a buscar a su homólogo, que esperaba sentado en el banquillo. Simeone se levantó sonriente, chocó la mano del entrenador barcelonista y se fundieron en un abrazo, dejando en una anécdota lo sucedido en las horas previas al partido. Postureo o no, lo cierto es que los dos quisieron normalizar la situación antes de que comenzara el choque en el que se juegan entrar en puestos de Champions.

¿Pique? ¿Mal rollo?

El abrazo y las risas entre Xavi y Simeone. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ItGzaIC3uQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 6, 2022

Simeone recordó antes de viajar a Barcelona unas palabras sobre el estilo del entrenador argentino, en el que señaló siendo aún jugador que «el fútbol del Atlético no era para los grandes». El técnico rojiblanco animó a Xavi a «poder desplegar todo lo que él busca, quiere, se imagina y con lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona». Amenazó además con que «desde nuestro juego, intentaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño», respecto al partido que se disputa este domingo.

Xavi no dudo en reafirmarse en lo dicho seis años atrás, aunque matizó sus palabras. «No sería el estilo del Barça. No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja», apuntó el de Terrassa. Sin embargo, reconoció el mérito de lo conseguido por el Cholo en esta década en el banquillo del Atleti: «»No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área».