Gran polémica en Alemania con la que abren algunos de sus grandes rotativos y que afecta, en cierta medida, al Barcelona. Youssoufa Moukoko, el joven talento del Borussia Dortmund de 18 años y que está en el radar culé al acabar contrato este verano, está en el ojo del huracán: hay muchas dudas en el país germano sobre la verdadera edad del camerunés de nacimiento, que en lugar de tener 18 años tendría 22, cuatro años más, lo que supondría un fraude de edad.

En Alemania han surgido informaciones en las que se duda vehementemente sobre la verdadera edad de Moukoko, que a efectos legales tiene 18 años, pero que según diversos medios podría tener realmente 22 años. Al parecer, el joven delantero de origen camerunés –nació en Yaundé– fue adoptado en 2014, cuando se fue a vivir a Alemania. Resulta que en este pasado 2022 se descubrió una partida de nacimiento del año 2000 de un tal, Yousouffa Mohamadou, que pertenecería al jugador del BVB.

Al parecer esta partida de nacimiento habría sido enviada por el propio padre adoptivo de Moukoko a un periodista, revelándose así la información y siendo objeto de debate en Alemania. Se detalle además que durante su adolescencia, el joven tenía novias mucho más mayores que él en base a la edad que decía tener. Además, otras informaciones aseguran que el jugador se negó a someterse a una prueba de edad hace tres años cuando el RB Leipzig se interesó por él: una resonancia magnética en la muñeca que a través de un estudio óseo determinar la madurez del esqueleto y con éste, la edad del mismo.

Estas informaciones surgen a raíz del medio austriaco Laola1, que publica las afirmaciones del padre adoptivo de Moukoko y ganan pese tras la polémica surgida en Camerún la semana pasada con su selección Sub-17, ya que antes de disputar los partidos clasificatorios de la Copa de Naciones, los 30 jugadores seleccionados pasaron pruebas de edad para demostrar su verdadera partida de nacimiento y ¡21 de ellos las fallaron! Para mayor escándalo, el seleccionador Jean Pierre Fiala seleccionó con rapidez a nuevos jugadores y de éstos, otros 11 también mentían con su verdadera edad.

Escándalo en Camerún

Samuel Eto’o es el presidente del fútbol camerunés, Fecafoot, y ordenó que todos los jugadores seleccionados para su equipo juvenil se sometieran a pruebas de resonancia magnética. En total, 32 futbolistas fallaron estas pruebas y tuvieron que encontrar a otros 30 que cumplieran con su verdadera edad.

Ya en 2017, la Federación Alemana (FA) negó que la documentación de Youssoufa Moukoko fuera falsa y aseguraba que el jugador nació un 20 de noviembre de 2004, en base a la documentación presentada por el BVB y que conocían la DFB, el ente que rige la Bundesliga. Incluso en aquel momento, Timo Preus, entrenador de las inferiores del Dortmund, afirmó que «con Youssoufa, puedo imaginar que su edad solo se ha adivinado, tal vez en realidad es uno o dos años mayor, pero ciertamente no tiene 17 años; para él eso es muy difícil, no hay nada por lo que culparlo, el chico no está haciendo trampa ni nada».