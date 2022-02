Confirmado, la nueva Honda funciona y está lista para pelear por el título. Así lo han demostrado a lo largo de todo el fin de semana en Mandalika, con un Pol Espargaró enorme que ha terminado el tercer y último día de tests en lo más alto de la tabla de tiempos. Con esto se pone punto y final a la pretemporada 2022, la próxima cita será ya en el GP de Qatar el próximo 6 de marzo. HRC se marcha con mejores sensaciones de las esperadas, la revolución en la moto ha surtido efecto antes de lo esperado.

Polyccio lideró el viernes y lo volvió a hacer en la última y definitiva jornada con un tiempo de 1:31.060, 14 milésimas más rápido que Fabio Quartararo. El vigente campeón del mundo de MotoGP se dejó todo en la pista para intentar irse de Indonesia como el más rápido pero le fue imposible batir al de Granollers, que confirma la gran mejoría del equipo Repsol Honda.

Por su parte, Marc Márquez, se centró más en el ritmo que en conseguir la vuelta rápida después de terminar segundo en la sesión del sábado. No obstante, cerca del final de la tanda, el ilerdense apretó en busca de esa vuelta rápida que le pudiera colocar en los puestos de cabeza pero no logró ir tan veloz como su compañero de box, Pol Espargaró. Pese a ello las sensaciones fueron muy buenas, consiguió rodar bastantes vueltas y cierra la pretemporada con el noveno mejor tiempo.

Tercero fue Aleix Espargaró, que confirma que la Aprilia está lista para pelear con cualquiera, aunque en la combinada de todo el fin de semana el bronce fue para Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, que con su tiempo del sábado se coloca como el tercero más rápido de los tres días en Mandalika.

Mir, la gran ausencia

El campeón del mundo de 2020, Joan Mir, fue la gran ausencia de la sesión. El piloto de Suzuki no pudo salir a pista por unos «problemas gastrointestinales». «Desafortunadamente hoy no puedo rodar en Mandalika debido a pequeños problemas gastrointestinales. Pero estos días hemos trabajado bien y estamos listos para el primer GP en Qatar», aseguraba el mallorquín en sus redes sociales.

Por otro lado, Raúl Fernández sólo dio siete vueltas. El sábado sufrió una fuerte caída y eso le ha pasado factura en esta última sesión. En declaraciones a la web oficial de MotoGP, contaba que no se encontraba bien, que sentía que «iba al doble de velocidad». «Ayer estaba bien, pero hoy, al subirme a la moto, no me sentía bien. No tenía percepción de la velocidad. La sensación que tuve es que iba al doble de velocidad. Cuando iba a 300 km/h sentía que iba a 600 y no sabía cuándo frenar. Me fui largo muchas veces y me caí de nuevo. Hasta que dije: ‘No puedo pilotar, no es seguro’».