Piqué vuelve a defender a los golpistas: “No son culpables, lo que hicieron no es para estar 20 años en la cárcel”

Gerard Piqué volvió a mostrar su apoyo a los golpistas independentistas que se saltaron la Constitución y que están siendo juzgados

Gerard Piqué ha vuelto a mostrar su lado más polémico al hablar de los golpistas presos, repitiendo, una vez más, que “el juicio es injusto”, pese a que los secesionistas se saltaron la Constitución.

“El juicio es injusto”, dijo un Gerard Piqué que volvió a mostrar públicamente su apoyo a los golpistas. “Esa gente no es culpable”, añadió el central del Barcelona, que ya hizo estas declaraciones en el choque de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu.

“Viví en Cataluña todo lo que pasó. No agredieron a nadie, no hubo violencia”, dijo un Piqué que parece olvidarse de todos los incidentes que se produjeron y los destrozos por parte de los independentistas. “Lo que hicieron no es para 20 años en la cárcel”, comentó a la prensa.

Además, Gerard Piqué fue de listo y ofreció la solución para estos problemas. “El gran problema de este país es que no se escucha, por eso estamos en esta situación. Me da la sensación que no hay solución”, comentó en zona mixta tras la victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu.