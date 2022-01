La guerra entre Gerard Piqué y Toni Freixa vive un nuevo capítulo este lunes. Es la segunda vez que ambos se enzarzan a través de las redes sociales después de lo sucedido la semana pasada. En esta ocasión la pelea ha tenido como origen un mensaje del ex directivo azulgrana en el que desvela la comida de un futbolista en un restaurante, sin mencionar el nombre del protagonista.

«Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una crêpe con nutella.¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando. #Estápasando», aseguraba Freixa que no daba detalles del nombre del jugador. Ese mensaje se producía a las 15:38 horas de este lunes 3 de enero y media hora después, a las 16:08 horas llegaría la contundente respuesta de Piqué.

Como de costumbre el futbolista del Barça no se mordió la lengua a la hora de contestar y esta vez fue más allá y le tildó de «sinvergüenza». Cogió la captura del mensaje de Freixa y le replicó de forma contundente: «Te has equivocado con el entrecot… era butifarra. ¡El resto todo ok! Y ahora me tomaré un gin tonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza».

Tras la contestación del central azulgrana, el ex directivo y ex candidato a la presidencia del Barcelona borró el mensaje. Esta es la segunda vez que ambos se cruzan mensajes después de que el jugador le contestara con un «no generalices con el así son los jugadores. Es como si yo dijera así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores», escribió Piqué en redes sociales tras la conversación de Freixa con un periodista sobre la renovación de Dembélé.