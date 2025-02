Piqué se enfrenta al Gobierno de Andorra: «Como no nos den una solución…»

Gerard Piqué ha alzado la voz por la situación del FC Andorra, criticando la baja apuesta del Principado andorrano por el club de fútbol que preside y del que es el máximo accionista desde finales de 2018. El ex jugador del Barcelona lanzó un ultimátum al Gobierno de Andorra, ya que considera que invierte más en otros deportes como el rugby. Su equipo bajó la temporada pasada de Segunda División a Primera Federación y actualmente es décimo del grupo 1, estando a cuatro puntos de la promoción de ascenso.

Tras el empate de este domingo del Andorra frente al Ourense (0-0), Piqué compareció en rueda de prensa para hacer un llamamiento al Gobierno de Andorra: «Si no nos da una solución inmediata, nosotros tomaremos decisiones. No podemos continuar así. No podemos aceptar este trato».

En el día de su 38 cumpleaños, la segunda vez que sopla las velas ya retirado del fútbol profesional, se pudo ver a Piqué, propietario de Kosmos, muy contrariado: «Llevamos seis años, en los que hemos demostrado sobradamente que se trata de un proyecto serio, donde queremos invertir en el club y en el país. Nuestra trayectoria nos avala».

Piqué recordó también que con él como presidente el Andorra subió desde Primera Catalana hasta Segunda: «De 20 personas a 2.000 (espectadores) y el año pasado tuvimos la mala suerte de bajar a Primera Federación. Juntamente con el baloncesto, somos el proyecto deportivo más importante para el país».

El catalán no se cortó ni un pelo y disparó contra varios frentes, uno de ellos el del estado del césped del estadio de Andorra la Vella: «En las condiciones que hemos jugado hoy es una vergüenza, porque el rugby jugó ayer y porque los equipos del rugby entrenaron ayer aquí. No es justo que el proyecto que trabaja día a día, y que invierte más en el estadio, tenga el césped así».

Piqué mete caña al Gobierno de Andorra

Piqué pidió «respeto» y aseguró que no piensa jugar en otro estadio: «Respeto mucho Encamp, me encanta Encamp, pero aquí hemos invertido cerca de cuatro millones de euros. Quiero enviar este mensaje a quien tenga que recibirlo. Nos hemos sentado muchas veces con el gobierno y entendemos lo que nos dijeron por activa y por pasiva, que el rugby tiene un poder político importante, pero no podemos seguir así».

Piqué concluyó su comparecencia con un nuevo mensaje al Gobierno de Andorra, rogándole «voluntad política ya» y afirmándole que «el día decir basta es hoy». «A partir de ahora o nos sentamos o buscamos una solución o nosotros tendremos que tomar nuestras propias decisiones», sentenció Piqué, que no permitió preguntas a los periodistas ubicados en la sala de prensa.