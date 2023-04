Pipi Estrada y el miedo de los futbolistas a volar

A pesar de que los futbolistas están acostumbrados a viajar semanalmente, no todos lo llevan bien. Pipi Estrada se ha encontrado a lo largo de su dilatada carrera como periodista deportivo con más de uno que tenía fobia a los aviones. El colaborador de OKDIARIO presenció en varios momentos episodios no del todo agradables a la hora de volar con ex jugadores como Di Stéfano, Fernando Redondo, Geremi o Enrique Castro Quini.