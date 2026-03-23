Perico Delgado regresa a TVE tras la polémica de la Vuelta a España y comenta la Volta a Cataluña

«Mi primera carrera del año con RTVE la Volta Ciclista a Cataluña». Así anunciaba Perico Delgado su regreso a sus labores de comentarista en Radio Televisión Española. Con un mensaje en sus redes sociales acompañado del perfil de la primera etapa de la Volta a Cataluña. Reaparece sí el ex ciclista después de meses envueltos en polémica por sus comentarios sobre los manifestantes propalestinos que impidieron el normal desarrollo de la última Vuelta a España.

Así las cosas, Perico Delgado ha estado presente en el canal Teledeporte este lunes desde las 15:15 horas después de haber sido criticado y censurado por sectores de la izquierda. El segoviano hizo público en varias entrevistas, entre ellas con OKDIARIO, su descontento por la manera en que terminó la última edición de la Vuelta a España.

«Esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país que no finalice la Vuelta… Los protestantes lo verán como un orgullo. Pero será bueno si mañana se acaba la guerra», dijo el comentarista, que ha sido un fijo en TVE desde 1995. «Al final han provocado violencia contra violencia. Han demostrado que al final la guerra nunca va a acabar. Es algo lamentable. Daña la imagen de la Vuelta y de España. La culpa es del Gobierno español», zanjó Perico Delgado.

Esa entrevista y sus declaraciones en la última etapa de la Vuelta a España provocaron un movimiento de boicot contra Perico Delgado que finalmente no ha tenido efecto a tenor de su regreso a TVE. El ciclista fue el ídolo de toda una generación y desde el año 2000 forma una dupla televisiva única con el periodista Carlos de Andrés. Muchos han sido los mensajes de alegría por la noticia.

Entre ellos destaca el de Ramón Espinar, ex senador y miembro de Podemos. «A Perico no le han echado de RTVE. Opinó lo que quiso contra el Gobierno y ahí va a seguir. Como debe ser», escribió en redes sociales. Finalmente, Perico Delgado regresa a la parrilla de Televisión Española deleitando a los aficionados al ciclismo con sus comentarios. Al final, el deporte se ha impuesto a la política y el segoviano seguirá siendo la voz de los ruedas en el ente público.