Pepe Mel, en la UCI tras sufrir un ictus y ser operado de urgencia en Sevilla

Pepe Mel ha sido operado de urgencia después de sufrir un accidente cerebrovascular este domingo en Sevilla. El ex entrenador del Rayo Vallecano, Betis o Deportivo, de 63 años, se encuentra en la UCI tras ser intervenido con éxito. El hospital aún no ha dado parte médico sobre el técnico que permanece ingresado en observación y estable.

Pepe Mel se encuentra en la UCI después de sufrir un ictus durante el domingo que le ha obligado a ser intervenido de urgencia en un hospital de Sevilla. Según informan medios sevillanos, el entrenador se restablece bajo vigilancia médica después de que la operación haya finalizado con éxito. En las próximas horas se conocerá el parte médico oficial sobre el estado del entrenador de 63 años.

Pepe Mel es uno de los entrenadores más populares del fútbol español después de haber entrenado hasta a casi una veintena de equipos durante su carrera, siendo más reconocido por su labor en el Real Betis, al que ha entrenado en dos ocasiones. El pasado curso entrenó al Ittihad Tanger y en 2024 se sentó en los banquillos de Almería y Tenerife. Además, también ha entrado a Murcia, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas y Málaga.

Desde el Rayo Vallecano queremos trasladar todo nuestro apoyo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Le deseamos una pronta y completa recuperación. ¡Mucho ánimo, Pepe!

¡Estamos contigo! ❤️ https://t.co/BTFAyTn3pr — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 1, 2026

Como futbolista, tras formarse en la cantera del Real Madrid, también jugó en Osasuna, Castellón, Real Betis, Granada, Benidorm y Getafe. Además de ex futbolsita y entrenador, Pepe Mel ha publicado seis novelas, la última El despertar del Diablo en 2024.