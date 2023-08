Pedro Rocha respalda a Luis de la Fuente y siembra dudas sobre la continuidad de Jorge Vilda

Pedro Rocha, actual presidente en funciones de la RFEF, quiso estar presente en Mónaco en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League para apoyar a los equipos españoles y representar al fútbol español. El directivo español habló ante los medios de comunicación donde respaldó a Luis de la Fuente, pero dejó en el aire el futuro de Jorge Vilda como entrenador de la selección femenina.

«En este momento no podemos decir que Jorge Vilda no sea o vaya dejar de ser el seleccionador español. No hemos hablado todavía con él y antes que nada hay que hablar con él. Nos reuniremos y daremos las noticias pertinentes respecto a su futuro», señaló Rocha sobre el futuro del todavía seleccionador español femenino.

Por otro lado, Rocha también quiso manifestarse sobre el futuro de Andreu Camps y Gonzalez Cueto. «Lo primero que hay que hacer situarse y de una manera tranquila y relajada tomar decisiones. El otro día nos reunimos los presidentes y ya comunicamos lo que para nosotros tiene carácter de urgencia. La institución está por encima de todas las personas. Ahora mismo necesita consenso, unión y tranquilidad. Estamos aquí para apoyar a los equipos españoles y mostrarles que estamos con ellos».

Sobre la candidatura para el Mundial de fútbol masculino en 2030: «Por delante tenemos la candidatura del Mundial y por eso pedimos a los medios de comunicación ya todo el mundo de fútbol que estemos unidos. Es muy importante para todos. Hay que tirar hacia delante porque tenemos un país maravilloso».

También tuvo palabras de apoyo y respaldo a Luis de la Fuente: «Es un trabajador que lo está haciendo de maravilla. Ahora por delante tenemos dos partidos y él a lo que se tiene que dedicar es a entrenar y a prepararlos de la mejor manera. Su suerte es la suerte de España».

Hombre de Federación

«Lo que yo soy un hombre de la institución, de la Federación. Es lo que yo soy. Es un hombre de la institución, de la Federación. Lo que ha pasado aquí ya lo viví en mi Federación y conseguimos cambiarlo con trabajo y dedicación. Lo único que hay que hacer es trabajar por el bien de la Federación. ¿El uso de la Federación por parte de Rubiales para su defensa? Yo solo hablo de fútbol», zanjó Pedro Rocha antes del sorteo de la Champions League.