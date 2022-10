Palou debuta en la Fórmula 1 en unos libres liderados por Sainz

Álex Palou debutó en la Fórmula 1 con un decimoséptimo puesto en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto español se subió al McLaren de Ricciardo en Las Américas después de su éxito en la IndyCar y se convirtió en el 21 español en el Gran Circo. Sainz marcó el mejor tiempo de la sesión.

Carlos Sainz fue el piloto más rápido en unos primeros libres del GP de Estados Unidos en lo que Fernando Alonso marcó el sexto mejor tiempo con un Alpine que no tendrá las mejoras que sí portará el de Ocon. Palou, que fue el protagonista español de la sesión, sólo pudo ser decimposéptimo.

