Otro culturista muerto: Kevin Gebhardt fallece con 31 años tras una operación de rodilla

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto. El alemán Kevin Gebhardt falleció el pasado domingo a los 31 años en su apartamento. La muerte del deportista se produjo pocas semanas después de someterse a cirugía de rodilla por una grave lesión, pero las causas de la repentina pérdida no han sido desveladas hasta el momento.

El que fuera su entrenador, Milos Sarvev, confirmó la muerte del culturista a través de un comunicado: «Hemos perdido demasiado pronto a otro hermano de hierro. Me informaron que mi ex atleta fue encontrado muerto en su apartamento», dijo en Instagram.

Kevin Gebhardt se operó de la rodilla hace unas semanas en su Alemania natal. «¡El tiempo cura todos los descansos! ¡Todavía no puedo creerlo! Sin embargo, gracias al Dr. Julian Mehl por la ayuda rápida y la cirugía perfecta. Posiblemente, el mejor de toda Alemania cuando se trata de la zona de rodilla», compartió el pasado 26 de abril con sus más de 11.000 seguidores en Instagram. Un mes después ha fallecido de manera repentina y sin que todavía se conozcan las causas del fallecimiento, que ha conmocionado al mundo del culturismo.

