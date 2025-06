La otra cara del Mundial que retrata a la FIFA: estadios casi vacíos en ocho de los 16 primeros partidos

El esperado estreno del nuevo formato del Mundial de Clubes, que este año se celebra en Estados Unidos y sustituye a la antigua Copa de Confederaciones, ha comenzado con una imagen inesperada. La competición muestra estadios semivacíos y una asistencia muy por debajo de lo previsto en la mitad de los partidos de la primera jornada. Según los datos oficiales, ocho de los 16 encuentros inaugurales no lograron llenar ni la mitad de las localidades disponibles.

En algunos casos, la afluencia fue tan baja que apenas se ocuparon unas pocas gradas, dejando grandes espacios vacíos en recintos pensados para albergar a decenas de miles de aficionados. El caso más llamativo fue el enfrentamiento entre Ulsan Hyundai y Mamelodi Sundowns, que apenas reunió a poco más de 3.000 espectadores en un estadio con capacidad para 25.000 (el Exploria Stadium de Orlando).

Mientras los partidos protagonizados por equipos de renombre, como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, sí lograron atraer a una multitud considerable. De hecho, el cuadro dirigido por el ‘Cholo’ Simeone tiene el récord del torneo. Contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, más de 80.000 personas asistieron al encuentro en el Rose Bowl de Pasadena, en California.

🇺🇸 📉 423,004 empty seats across the first 16 group stage games in the U.S.

👥 Total attendance: 556,369

🏟️ Stadiums filled at just 56.8% capacity

📌 9 venues, 979,373 total capacity

📉 Lowest turnout:

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns – only 3,412 fans in Orlando (13.6% full)

🔥… pic.twitter.com/FrB2Rf1O1S

