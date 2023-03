Las notas de España contra Escocia: el plan B le falla a De la Fuente

España perdió por 2-0 ante Escocia en Hampden Park. El combinado de Luis de la Fuente penalizó gravemente los errores defensivos. Posiblemente, mereció más, pero la suerte le fue esquiva en un partido con aroma a años 80. Luis de la Fuente hizo ocho cambios respecto al equipo que ganó a Noruega. No funcionaron los planes.

Kepa – BIEN

El portero de España. Por lo menos, mientras no está Unai Simón. Poco puede hacer en el gol de McTominay, ya que Iñigo Martínez le desvió la pelota. Se llevó dos sustos más en la primera mitad. Volvió a ser fusilado en el segundo gol. Salvó el tercero de Escocia con un paradón. La pudo liar al ceder mal una pelota.

Pedro Porro – SUSPENSO

Afronta su segunda internacionalidad con España tras debutar un lejano 28 de marzo de 2021 contra Georgia. Se resbaló en el gol de McTominay, lo que permitió a Robertson dar un pase perfecto atrás. El propio Robertson le pudo hacer una agresión que quedó en amarilla. Luego, tuvo el empate con un disparo lejano que mandó a córner Gunn. Tras 45 minutos más malos que regulares, fue cambiado por Carvajal.

David García – APROBADO

El central de Osasuna debuta con la selección española en Hampden Park, cuna del fútbol. Serio y bien con el balón en los pies. Mal en la última jugada de la primera parte, donde mostró falta de velocidad.

Iñigo Martínez – APROBADO

Otro que regresa a jugar con España mucho tiempo después. Desvió el balón que provocó el primer gol de Escocia.

Gayà – APROBADO

Tras el dolor de quedarse sin Mundial, volvió a defender la camiseta de España en Glasgow. Puso un gran pase a Joselu y generó mucho peligro en ataque. Además, estuvo bien en defensa.

Rodrigo – APROBADO

El jefe del centro del campo y uno de los tres que repiten del once que ganó el pasado sábado a Noruega en Málaga. Poco contundente en los primeros minutos. La tuvo con un cabezazo que se marchó alto. Fue de menos a más.

Mikel Merino – SUSPENSO

Otro que repite, lo que confirma que va a ser muy importante en esta nueva etapa. Le costó entrar en juego, pero cuando lo hizo puso un centro a Joselu que el gallego remató al palo. España necesitaba tres goles y Luis de la Fuente le quitó por Iago Aspas.

Ceballos – BIEN

Tras media hora perfecta frente a Noruega, fue titular frente a Escocia. Hizo de enganche con la delantera. Pidió la pelota desde el primer minuto. Metió un pase filtrado a Oyarzabal que, de haber controlado bien el jugador de la Real Sociedad era una oportunidad muy buena. De lo mejor de la selección española. En el minuto 78 dejó su sitio en el campo a Gavi.

Yeremy Pino – SUSPENSO

Otra de las sorpresas de la alineación. Actuó por el costado derecho del ataque. Puso un gran centro a Oyarzabal, pero el jugador de la Real Sociedad no llegó a rematar. No tomó las mejores decisiones a la hora de la verdad.

Oyarzabal – SUSPENSO

Tras cuajar buenos minutos en La Rosaleda, fue titular ante Escocia. Rozó el gol después de un buen centro de Yeremy Pino y falló en el control después de un pase brillante de Ceballos. No estuvo bien y Luis de la Fuente le quitó en el descanso por Nico Williams.

Joselu – BIEN

«Hay que aprovechar las rachas», dijo Luis de la Fuente en la previa. Y tanto que lo ha hecho. Tras sus dos goles a Noruega, fue titular frente a Escocia. El primer remate a puerta del combinado español fue suyo. Un cabezazo a los 19 minutos que paró el portero escocés. En la segunda, estrelló el balón en el larguero. Dejó el campo en el 67 por Borja Iglesias.

Carvajal – SUSPENSO

Entró por Pedro Porro tras el descanso. Lo hizo todo mal en el segundo gol de McTomenny. Perdió la pelota, la carrera, el choque y todo. Vio amarrilla tras tener un rifirrafe con un jugador escocés.

Nico Williams – BIEN

Entró por Oyarzabal tras el descanso. Con profundidad, dio un buen pase que casi transforma en gol Iago Aspas.

Iago Aspas – SUSPENSO

Entró pasados los 10 minutos de la segunda parte por Mikel Merino. Pronto empezó a tener ocasiones. La primera se marchó alto por poco. En el 83’ vio amarilla tras hacer una falta en tres cuartos de campo.

Borja Iglesias – SUSPENSO

Entró por Joselu con algo más de 20 minutos por delante. No tuvo ocasiones.

Gavi – SUSPENSO

Entró por Ceballos en el minuto 78. Aportó muy poco.

De la Fuente – SUSPENSO

Hizo ocho cambios respecto al once que jugó y ganó a Noruega. Sólo repitieron Kepa, Rodrigo y Merino. La cosa no empezó bien y, aunque el juego mejoró con el paso de los minutos, decidió hacer dos cambios. Uno le salió mal, ya que Carvajal no mejoró a Porro.