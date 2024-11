Ni negro ni verde: los colores con los que no se juega en el GP de F1 de Las Vegas

La temporada de Fórmula 1 sigue avanzando y aterriza en su prueba número 22 del campeonato del mundo. Los mejores pilotos del mundo pelearán por alzarse hasta el punto más alto del podio en el GP de F1 de Las Vegas, una carrera que, precisamente, destaca por su horario nocturno y, sobre todo, por su espectacular escena y juego de luces. Precisamente, la Federación Internacional de Automovilismo, ante el temor de que los pilotos puedan distraerse al volante debido a la luminosidad de algunos detalles, ha prohibido durante la carrera mostrar diferentes colores en la gran Sphere, uno de los decorados más impresionantes del mundo.

La organización del Gran Circo quiso, desde el primer momento, alquilar la infraestructura y los terrenos que la rodean para hacer aún más impresionante la carrera en el Desierto de Nevada. No obstante, y tras un largo estudio y negociaciones, se ha acordado no utilizar en la Sphere los colores rojo, amarillo y azul. ¿Por qué? Pues bien, la idea es, por un lado, no mostrar nada que se pueda malinterpretar y, por otro, evitar que los pilotos pierdan la concentración o provocar una distracción mayor.

Qué es la Sphere

La gran Sphere del GP de F1 de Las Vegas es considerada la pantalla LED más grande del mundo y funciona durante las 24 horas del día. La Fórmula 1, para intentar recuperar parte de la inversión y generar ingresos, ha puesto en venta diferentes espacios publicitarios y emplazamientos promocionales concretos. Esta infraestructura es muy visible para todos los pilotos desde su lugar de trabajo, es decir, el monoplaza y, tal y como hemos indicado líneas atrás, existe cierto temor de que se distraigan debido al espectacular juego de luces y espectacularidad.

Por ello, tanto la Federación Internacional de Automovilismo como los propietarios de la gran Sphere, han trabajado duro para evitar todo tipo de problemas relacionados. Joel Fisher, Vicepresidente Ejecutivo de Eventos y Operaciones de MSG Entertainment, ha asegurado que han hecho todo lo posible para cumplir con «los requisitos de la FIA»: «Todo es seguro. Obviamente, vamos a cumplir con los requisitos de la FIA. Han venido aquí por la noche y han probado diferentes colores, y sabemos lo que no debemos mostrar. Habrá todo tipo de sorpresas».

Por otro lado, Greg Maffei, Consejero Delegado de Liberty Media, afirmó que la Fórmula 1 utilizará la Sphere en los años venideros: «Tenemos una relación a largo plazo con la Sphere, y creo que tendremos más programación. En parte, porque no sabíamos si estaría terminada. No obstante, creo que en las temporadas venideras tendremos muchas cosas en marcha».