La sombra de la crisis que atraviesa el PSG, con la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid como principal elemento, ha caído sobre Neymar Junior. El atacante brasileño está siendo el blanco de muchas críticas, hasta el punto de que se llegue a poner en duda su estado de forma e incluso la posibilidad de que llegue ebrio a los entrenamientos del conjunto capitalino.

El periodista Daniel Riolo acometió contra el ’10’ del PSG con críticas feroces en RMC Sport. «Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario», afirmó, al hilo de lo sucedido en las últimas semanas en la entidad parisina. Riolo, además, apostó por la salida del futbolista. «A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG».

La situación del Paris Saint-Germain, sobre todo en comparación con lo que prometía el proyecto, también ha provocado críticas durísimas. «El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total», señalaba el mismo periodista.