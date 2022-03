La UEFA ya ha celebrado el sorteo de los cuartos de final de la Champions League y ya sabemos los cruces y rivales de los equipos españoles. El Real Madrid se enfrentará al Chelsea, el Atlético de Madrid al Manchester City y el Villarreal al Bayern de Múnich. También se ha sorteado el orden de juego de las semifinales de la Champions y esto ha venido con sorpresa: Real Madrid y Atlético de Madrid podrían enfrentarse.

Una vez que sabemos los cruces de la Champions League, nos falta por conocer cuál será el rival del FC Barcelona en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League.

Sorteo de la Europa League, en directo

El Barcelona espera rival

Después de superar al Nápoles y al Galatasaray en los dieciseisavos y en los octavos de final respectivamente, el Barça de Xavi Hernández espera rival para los cuartos de final de la Europa League. Estos son los posibles rivales de los culés: RB Leipzig, Glasgow Rangers, Atalanta, Sporting de Braga, Olympique de Lyon, West Ham y Eintracht de Frankfurt.

A qué hora es el sorteo de la Europa League 2021-22

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2021-22 tendrá lugar hoy, viernes 18 de marzo, a partir de las 13:00 horas -una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias-.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League

Los partidos de cuartos de final de la Champions League serán el próximo mes de abril. Los encuentros de ida se celebrarán los días 5 y 6 de abril mientras que los partidos de vuelta serán los días 12 y 13 de abril.

Marcos Senna, al habla

Senna, a Movistar+: «Nosotros seguimos siendo conscientes de que cualquier equipo iba a ser complicado. Queríamos evitar los equipos españoles, pero tampoco quería encontrarme con uno de los grandes favoritos de la competición que es el Bayern. Vamos con toda la ilusión del mundo. Respetamos a todos los rivales, no miramos los partidos del Bayern, cada eliminatoria es una historia y trabajaremos para hacer el mejor fútbol posible e intentar pasar».

El Benfica – Liverpool

Los de Jürgen Klopp se han llevado la cenicienta. El conjunto lisboeta afronta una eliminatoria dura ante un Liverpool que ha ido de menos a más y que parece que está recuperando su mejor nivel con Van Dijk, Salah, Sadio Mané y compañía.

Palabras de Enrique Cerezo

Enrique Cerezo, a Movistar+: «Son buenas sensaciones. Venimos de Manchester y volveremos a allí a hacer un gran partido. Los sorteos son los sorteos, nos ha tocado el City, que tiene a un magnífico entrenador pero nosotros también somos magníficos con un entrenador magnífico. No me hubiera gustado enfrentarme ni al Madrid ni al Villarreal. Fíjate qué es lo que quedaba… Nos ha tocado un equipo que tenemos la suerte de ir a una ciudad que conocemos para ir a comer, a cenar… Se les gana trabajando y teniendo la ilusión que los jugadores tendrán. Preferiría una final en París contra el Madrid, sería fantástico, pero en semifinales también estaría bien. Motivos para soñar con la Champions siempre hay y nosotros tenemos motivos para soñar y para hacerlo bien. Tanto respeto nos tienen ellos a nosotros como nosotros a ellos. Simeone hay para rato. Nos ha demostrado la valía que tiene y el cariño que procesa al Atlético de Madrid».

El Villarreal – Bayern de Múnich

Al conjunto amarillo le tocó uno de los peores rivales posibles. El todopoderoso Bayern de Múnich siempre es un rival muy duro en la Champions League y los de Unai Emery tendrán que sudar sangre para estar en las semifinales de la máxima competición continental. Además, el jugar fuera de casa la vuelta podría complicar un poco más las cosas viendo lo que le sucedió al RB Salzburgo.

El Manchester City – Atlético

Desde que Simeone llegó al banquillo del Atlético de Madrid el conjunto colchonero ha sido capaz de eliminar al Liverpool, Arsenal, Leicester, Chelsea y, en el caso más reciente, al Manchester United. Los rojiblancos regresan a la ciudad inglesa donde hace unos días vivieron una noche inolvidable y ahora buscarán volverse a cargar a uno de los grandes favoritos para ganar esta Champions League. Además, el Cholo también ha experimentado lo que se siente al eliminar a Pep Guardiola.

El Chelsea – Real Madrid

El cuadro blanco tratará de tomarse la revancha de las semifinales del curso pasado cuando el conjunto londinense eliminaron al Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti tienen que visitar en la ida al vigente campeón de la Champions League, pero hay que recordar que no habrá público en Stamford Bridge porque los blues no pueden vender entradas por culpa de Abramovich. El abono de los aficionados no sirve para la máxima competición continental, por lo que no podrá entrar ni afición local ni visitante.

Termina el sorteo

¡Concluye el sorteo de los cuartos de final y semifinal de la Champions League! Pasaremos a analizar cada uno de los enfrentamientos.

La final

El ganador de la semifinal 2 actuará como local en la final. El Real Madrid o el Atlético, en caso de llegar, serían visitantes.

Semifinal 2

El ganador del Benfica – Liverpool se enfrentará al que salga vencedor del Villarreal – Bayern de Múnich.

Semifinal 1

El ganador del Manchester City – Atlético de Madrid se enfrentará al vencedor del Chelsea – Real Madrid. No habría derbi madrileño en la final.

Así quedan los cuartos de final

Chelsea – Real Madrid

Manchester City – Atlético de Madrid

Villarreal – Bayern de Múnich

Benfica – Liverpool

El Liverpool era el último equipo que quedaba por salir. Se enfrentará al Benfica.

Benfica

Ahora le llega el turno al Benfica, que ya conoce a su rival.

¡¡Villarreal – Bayern de Múnich!!

Al Submarino le toca un gigante alemán como es el Bayern de Múnich.

¡Villarreal!

¡Silvestre saca la bola del Villarreal!

¡¡Manchester City – Atlético de Madrid!!

¡Y ahora sale la bola del Atlético de Madrid! Los de Simeone vuelven a Manchester.

Manchester City

Sale la bola del Manchester City de Pep Guardiola

¡¡Chelsea – Real Madrid!!

¡Ya tenemos el primer cruce! Será el Chelsea – Real Madrid!

Chelsea

¡¡Silvestre saca la bola del Chelsea!!

La mano inocente

Mikael Silvestre, el que fuera futbolista del Manchester United o Inter de Milán, accede al escenario y será uno de los responsables de sacar las bolas. Vamos a ver qué depara el ex defensor francés a los equipos españoles. Le desea suerte al Villarreal.

Los bombos

Recordemos los equipos que están en los bombos para este sorteo de cuartos de final de la Champions League: Real Madrid, Atlético, Villarreal, Benfica, Liverpool, Chelsea, Manchester City y Bayern de Múnich.

Ya no queda nada

El habitual en este tipo de sorteos Giorgio Marchetti ya está en el escenario dando su discurso, en el que manda su apoyo y el de la UEFA a las personas que están sufriendo la guerra de Ucrania y pide paz. El calendario de los cuartos de final y de las semifinales de la Champions League será anunciado en una hora.

Los octavos, protagonistas

Están proyectando imágenes de los mejores momentos y los goles de los octavos de final de la Champions League. En nada empezarán a sacar las bolas. ¡¡Vamos!!

Va a comenzar el sorteo

Ya se ha conectado con el fuerte de la UEFA en Nyom. Arranca el acto de presentación de este sorteo. Explican que la final es el día 28 de mayo en París y procederán a comentar las bases del sorteo que ya citamos anteriormente, en la que todos pueden enfrentarse contra todos.

La final en París

La sede de la final de la Champions League estaba establecida en San Petersburgo, pero los problemas bélicos en los que se ha metido Rusia invadiendo Ucrania ha llevado a la UEFA a trasladar el partido decisivo a otra ciudad. La escogida fue París y el campo donde se celebrará será el Stade de France.

El City, como un tiro

El Manchester City es otro de los clubes que aspira a ganar esta Champions League. Van como un tiro en la Premier League y con Guardiola a los mandos de la nave citizen esperan poder ganar esa Orejona por la que llevan tantos años peleando. El año pasado se quedaron a las puertas después de caer en la final frente al Chelsea.

El Villarreal, a hacer historia

Por su parte, el Submarino no es un asiduo a las fases finales de la Champions League. De hecho, esta es la tercera vez en su historia que llegan a esta ronda y en la memoria de todos estará aquella noche en la que Juan Román Riquelme fallaba aquel penalti ante el Arsenal que privaba de llegar a la final que acabaría ganando el Barcelona ante los gunners.

El Atleti busca la primera

A lo largo de su historia el Atlético de Madrid ha peleado varias veces por la Champions League. Ha llegado a la final en tres ocasiones y las tres veces la ha perdido de una forma que muchos califican de cruel. Primero fue el Bayern y años más tarde, ya con el Cholo Simeone en el banquillo, su verdugo fue el Real Madrid. Ahora, en cuartos, es imposible no pensar en que los colchoneros van con más ganas que nunca. Posiblemente el fútbol les deba una.

El Real Madrid, a por la decimocuarta

El conjunto blanco vivió una irregular fase de grupos, pero finalmente se consiguió meter sin muchos problemas en los octavos de final. Allí le tocó el PSG de los Mbappé, Messi, Neymar y compañía consiguieron eliminarlos. Ahora siguen teniendo por delante un camino complicado, pero esta es la competición que le gusta al Real Madrid y los futbolistas, con Carlo Ancelotti al frente, pelearán por sumar una Orejona más a las vitrinas del nuevo Bernabéu.

Sorteo puro

Hay que recordar que en los dos sorteos que se celebrarán hoy, el de cuartos de final y el de semifinales, no habrá restricciones. Cualquier equipo se podrá enfrentar a cualquiera. Ya no hay prohibiciones entre clubes del mismo país ni entre los que hayan jugado en el mismo grupo en la primera fase. Es literalmente un sorteo puro.

Noches mágicas

Los tres representantes españoles que se clasificaron para la fase final de la Champions League continúan vivos. Tenemos a los tres en el sorteo y todos coinciden en una cosa: vivieron una noche mágica en octavos. El Real Madrid firmó una remontada épica ante el PSG en el Santiago Bernabéu, el Atlético conquistó un estadio mítico como es Old Trafford y el Villarreal goleó a domicilio a un equipo tan histórico como es la Juventus.

Cocos y cenicientas

Llegados a esta ronda es imposible pensar que hay algún equipo más fácil que otro. Posiblemente el conjunto más flojo que haya en el bombo sea el Benfica, pero el cuadro luso también es un equipo peligroso al que hay que tener en cuenta. Entre los favoritos para ganar la Champions destacarían entidades como el Bayern de Múnich, Manchester City o el vigente campeón, el Chelsea. El Liverpool también entra en las quinielas para pelear por la Orejona, pero habrá que esperar un rato para conocer a los rivales de los representantes españoles en la máxima competición continental.

Equipos clasificados y bombos

En este sorteo de la Champions League conoceremos los cruces de los cuartos de final pero también sabremos el orden de juego de las semifinales.

Lo más importante es que en este sorteo no hay limitaciones en los bombos y, por lo tanto, los equipos españoles se podrán cruzar en los cuartos de final de la Champions League. Recordemos que Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal estarán en los bombos.

¿Dónde ver el sorteo de Champions League?

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League se podrá seguir en directo por televisión a través del canal #Vamos de Movistar+, pero además lo podrás ver online en vivo mediante la plataforma online de Movistar+. Además, te contaremos todo lo que pase en directo en el sorteo, con los bombos, cruces y última hora de los partidos a través de la web de OKDIARIO.

A qué hora es el sorteo de cuartos de la Champions

El sorteo se celebrará hoy, viernes 18 de marzo, a partir de las 12:00 horas, una hora menos si estás en las Islas Canarias, y tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Suiza.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

Los partidos de ida de cuartos de final de la Champions League se jugarán los días 5 y 6 de abril. La vuelta será el 12 y 13 del mismo mes. Una vez que esté decidida esta eliminatoria, las semifinales se jugarán los días 3 y 4 de mayo. La final de la Champions League será el próximo 28 de mayo y se jugará en el Stade de France después de que la UEFA decidiera cambiar la sede, que en un principio era San Petersburgo, por la invasión rusa a Ucrania.