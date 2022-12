Nadal ya es el favorito de los fans tras 19 años de reinado de Federer

Rafael Nadal es uno de los deportistas más queridos en la actualidad, a nivel mundial, pero en su deporte, el tenis, nunca había sido reconocido de forma oficial como el favorito de los fanáticos. Ahora, coincidiendo con la retirada de Roger Federer, Rafa ha sido condecorado con un galardón honorífico y seleccionado por los seguidores del deporte de raqueta, que los 19 años previos eligieron al genio de Basilea como su candidato ideal.

El reinado de Federer se extendía desde el año 2003, dos antes de que Nadal diera el paso definitivo a la élite. En todo este tiempo, los seguidores han apoyado a Rafa, pero en la votación no ha habido color y en cada edición ha trascendido que Roger ha sido el seleccionado como favorito de los fans. Precisamente en el año de la retirada oficial del helvético, Nadal logra imponerse y dar así un giro a un premio secundario pero con gran valor debido a la conexión con los aficionados del tenis.

«Estoy súper feliz de recibir el premio. Me hace sentir muy bien. No puedo agradecerles lo suficiente a todos por el apoyo no solo para este premio, sino al mismo tiempo por todo el que recibo en cada ciudad y evento en todo el mundo», afirmó Nadal en un vídeo compartido por la ATP. «Significa todo para mí, así que tengo muchas ganas de que llegue 2023 para compartir muchas cosas positivas nuevamente. ¡Os veo pronto!», añadía.

Sin Federer ya en activo, Nadal apunta a ganar el premio también en futuras ediciones, aunque tenistas como Carlos Alcaraz, con la juventud y los resultados por bandera pero también con gran carisma, pueden hacerle frente. Novak Djokovic, como miembro restante del Big3 junto a Nadal y a Federer, es un tenista más de extremos, lo que le lleva a no comulgar con una gran mayoría como le ha sucedido a Rafa y a Roger a lo largo de sus prolongadas y exitosas carreras deportivas.

Nadal cierra con este premio un 2022 notable en cuanto a resultados, en el que se convirtió en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia, al vencer en el Open de Australia, el segundo de su trayectoria, y en Roland Garros, donde logró su decimocuarta corona. Su balance en el circuito ATP ha sido de 39 victorias y ocho derrotas, algunas de ellas, como en Indian Wells o Roma, marcadas por las lesiones. La inactividad derivada de estos problemas físicos, así como de la baja por el nacimiento de su primer hijo, han hecho que Nadal no pueda jugar más y ganar más en un año en el que se lleva el doble premio en lo deportivo y cuanto al cariño ‘oficial’ de los fans se refiere.

Alcaraz y Ferrero, nominados

Además del galardón de los aficionados, Nadal también está nominado por la ATP para el Premio a la Deportividad, que votan los jugadores. El Premio Stefan Edberg, en homenaje al ex tenista sueco, ya ha caído en las manos de Rafa en cinco ocasiones en su carrera deportiva y podría hacerlo una sexta. En la edición de 2022, Nadal compite con Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud, Frances Tiafoe y Carlos Alcaraz.

El tenista de El Palmar, por su parte, opta también al premio al Jugador Más Mejorado, junto con Maxime Cressy, Jack Draper y Holger Rune, elegido como novato del año por la ATP. También podría llevarse un premio Juan Carlos Ferrero, en condición de técnico de Alcaraz, ya que está nominado para Mejor Entrenador, junto con Frederic Fontang –Felix Auger-Aliassime–, Goran Ivanisevic –Novak Djokovic–, Michael Russell –Taylor Fritz– y Christian Ruud –Casper Ruud–.