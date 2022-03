Rafa Nadal atendió a los medios de comunicación tras su victoria ante Sebastian Korda para avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. El español reaccionó a tiempo y protagonizó una nueva remontada en su carrera, dando la vuelta a un 2-5 en contra en el último set para terminar llevándose el billete a la siguiente ronda. «Mi tío, mi familia, nunca me permitió tirar un partido», explicó el balear. También aseguró que ha de jugar mejor para continuar con sus objetivos en el torneo californiano.

Rafa Nadal tuvo un duro oponente en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells: Sebastian Korda, uno de los jóvenes talentos del circuito, de 21 años, y situado en el puesto 38 de la ATP. Tras los nervios iniciales del americano, -encajó un 3-0 de inicio tras muchos errores-, el hijo de Petr Korda se metió en el partido a base de palos y llegó a gozar de 2-5 en el tercer set. Pero Nadal reaccionó recuperando los dos breaks en los dos turnos de saque de los que dispuso su rival para intentar completar la machada de ganar a un jugador con 21 Grand Slams en sus vitrinas.

«Creo que probablemente él se puso un poco más nervioso. Cometió algunos errores más. Jugué un poco mejor al menos. En el 5-2 comencé a jugar un poco más cruzado con mi golpe de derecha y con un poco más de calma», explicó Nadal en la rueda de prensa posterior. El español aludió también a los errores que cometió Korda y a la «mucha suerte» que tuvo. Además, el de Manacor señaló la importancia de la educación que ha recibido desde niño para no rendirse nunca e intentar luchar hasta el último punto, como hizo en su primer partido en Indian Wells ante Korda.

«La razón por la que he estado peleando durante toda mi carrera tenística o tengo el autocontrol correcto, la actitud correcta o el espíritu de lucha es simple: porque crecí con este tipo de educación. Mi tío, mi familia, nunca me permitieron romper una raqueta, nunca me permitieron decir malas palabras o tirar o renunciar a un partido», dijo. «Lo más importante fue la educación y el hecho de crecer con los valores, con los valores correctos. Así que tuve que hacerlo de esa manera. Si no, no jugaría al tenis. Si salgo a la cancha y armo un circo o rompo una raqueta o pierdo el control, el autocontrol, no estaré jugando el próximo torneo, sin duda. Probablemente por eso tengo esta mentalidad», aseguró.

«No quiero rendirme»

Nadal reconoció que por su mente pasó la idea de que se despedía del torneo, sin embargo, el español siguió jugando y apostando por su juego hasta que encontró la manera de desarmar a su rival. «Pensé que perdía, así que… Y en Australia tuve un sentimiento muy similar. Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir intentándolo o seguir luchando. Incluso si creo que voy a perder el partido, mi mentalidad es pensar, ‘está bien, estoy jugando mal, tuve dos quiebres, pero incluso así voy a perder, voy a tratar de terminar el partido teniendo mejores sensaciones. Así que necesito luchar para encontrarlas en el último juego’», dijo.

El pupilo de Francis Roig en California aseguró que no tiene tantísima confianza en sí mismo como la gente puede pensar, pero que en su espíritu no cabe la idea de rendirse. «Lo único que puedo decir es que si la gente cree que creo todo el tiempo que voy a remontar, no es cierto. No tengo esta increíble confianza en mí mismo. Pero en mi mente no quiero rendirme. Lo sigo intentando. Pero sé que va a ser casi imposible. Lo que intento es no ayudarle a ganar. Seguir adelante y poner las cosas un poco más difíciles para el rival. Lo normal en este tipo de partidos, en esa posición, es que de 100 pierdas 90. Pero si te rindes, pierdes los 100. Si estás ahí, puedes ganar ese 10%», valoró.

Tras su gran remontada ante Sebastian Korda, Nadal se medirá ahora en tercera ronda a Daniel Evans, un duelo que se producirá este lunes en horario aún por determinar. Se trata del tercer enfrentamiento entre ambos, con dos victorias para el español, ambas en pista rápida (Copa Davis 2019 y Masters 1000 de Canadá, en el mismo año).