Nadal, en guerra con las pelotas del Open de Australia

Rafael Nadal comienza el lunes la defensa del título en el Open de Australia y lo hace con varias trampas que deberá superar por el camino, en un nuevo imposible que está dispuesto a afrontar en su destacadísima carrera deportiva. El manacorí llega a Melbourne con la peor racha de derrotas de su carrera, afronta un cuadro muy complicado desde primera ronda, donde se medirá al peligroso Jack Draper y para colmo, vuelve a estar descontento con las pelotas con las que se juega el primer Grand Slam de la temporada.

Nadal compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa y habló de varios asuntos referentes al Open de Australia, así como también de lo sucedido con la Copa Davis tras la ruptura del acuerdo entre la Federación Internacional de Tenis (ITF) y Kosmos Tennis, empresa presidida por Gerard Piqué, que ya no seguirá organizando el histórico torneo por selecciones. «No creo que sea un proceso tan sencillo de cortar y adiós. No creo que la Copa Davis esté en peligro en ningún caso. Es una competición con suficiente bagaje y seguirá siendo una competición referente. Si no se hace la ATP Cup es para potenciar la Copa Davis, que es la competición histórica», comentó Nadal al respecto.

Centrándose en las pelotas, Nadal sí incidió en el análisis de un factor del juego que puede perjudicarle durante el torneo, desde el primer día. «No hay mucho cambio en la velocidad de la pista, en las bolas, sí. Dicen que son las mismas, pero son peores de calidad sin ninguna duda. No podemos hablar de eso ahora, es lo que hay y tenemos que jugar con ello. Es una bola que no consigue el mismo efecto de siempre. Después de un par de golpes, la pelota pierde la presión. Es más difícil golpear con el efecto adecuado. Es más fácil jugar cuando golpeas más plano», lamentaba el jugador balear, quien sin embargo confía en poder jugar su mejor tenis pese a las bolas. «Tengo que vivir con ello, he entrenado lo suficiente como para estar preparado», zanjaba.

La polémica de Nadal y las pelotas del Open de Australia ya floreció la pasada temporada, cuando el manacorí clamó por la elección de unas pelotas que no cogen los efectos como él considera que podrían hacer. Así las cosas y en un circuito en el que abundan los pegadores planos, el español, quien pese a todo pudo ganar de forma épica en 2022, vuelve a verse en desventaja con prácticamente todos los rivales a los que se enfrente. En 2023, el cuadro potencial de Nadal incluye a tenistas como Draper, Tiafoe, Khachanov o Medvedev, todos ellos especialistas en palos ante los que Rafa deberá hacer frente sin que las pelotas le echen ningún cable, más bien todo lo contrario.

Rafa debuta ante Jack Draper, número 40 del ranking ATP, el lunes a partir de las 4:30 horas (en España). El sorteo del cuadro le ha deparado un rival muy duro para el estreno, pero Nadal analizó la situación, quitando hierro a una posible derrota y destacando que está haciendo todo por ganar ese partido y los siguientes. «Mi momento no es malo. Necesito ganar un par de partidos. Espero que pase aquí y sino seguiré trabajando para que pase lo antes posible. Puedo perder el lunes y no será el fin del mundo. Será un momento duro, pero lo voy a aceptar. Estoy en un proceso de mejora en el que me siente mejor cada semana. Me siento más rápido, jugando mejor… Saltaré a la pista a jugar y me siento listo. Lo único que echo de menos son las victorias. La confianza se coge ganando luego si estás preparado es más fácil ganar».