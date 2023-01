Nadal y su crisis: «He perdido seis juegos seguidos, eso no me puede pasar»

Rafa Nadal es el primero que sabe que no se le pueden escapar partidos como el que cedió este lunes ante Álex de Miñaur, en la United Cup. El tenista balear luchó de tú a tú con un buen rival durante casi tres horas de juego, primero desperdiciando un set a favor con un rosco desfavorable y después cediendo doce puntos seguidos en el tramo decisivo. Nadal se marchó visiblemente contrariado y en su comparecencia en rueda de prensa hizo autocrítica sobre lo sucedido.

«Lo que ha marcado la diferencia es que él ha jugado mejor que yo en momentos importantes. He tenido mis oportunidades durante el encuentro, pero he cometido errores graves en los momentos donde no se pueden cometer, al menos si quieres ganar este tipo de partidos», reconocía Nadal en su comparecencia ante los medios, la última en una United Cup en la que España ya estaba matemáticamente eliminada antes de empezar la serie contra Australia, que abrió el balear con su duelo ante De Miñaur.

Nadal ha podido jugar dos partidos de máxima exigencia, algo positivo si tenemos en cuenta el rodaje, pero que también pesan en lo negativo, no sólo por las derrotas si no porque ya no disputará más encuentros oficiales hasta el comienzo Open de Australia el próximo 16 de enero. «He estado casi seis horas en pista, pero necesito más, necesito batallas como ésta. No he jugado muchos partidos oficiales en los últimos 6-7 meses. Días así ayudan, aunque las victorias hacen el proceso mucho más rápido, pero necesito seguir luchando», comentaba Rafael, quien a continuación habló específicamente de las condiciones de la pista y la pelota, que no le ayudaron. «Por momentos he jugado un buen nivel de tenis, sobre todo con el revés y el cambio de dirección con la derecha. Poniendo todo en perspectiva, sé que las condiciones no son ideales para mí, la pelota hoy estaba muerta, no ayudaba mucho con el efecto. Los jugadores que pegan más plano tienen más opciones, aunque ni mucho menos es una excusa, hoy pude jugar un buen tenis pero no lo suficiente».

Preguntado por los momentos clave de partido, Nadal destacó lo sucedido en el segundo set, en el que comenzó ganando –ya se había llevado el primero– el servicio de su rival, pero cedería seis juegos consecutivos que darían la vuelta al partido. «En el segundo set, con set y break arriba, creo que he tenido oportunidades para ganar cada uno de los juegos después del break, hasta el 5-1 e incluso con el 6-1, pero perdí seis juegos seguidos. Esto no me puede pasar. Luego hubo algunos puntos buenos en la tercera manga, pero de nuevo cometí errores», comentó. «Simplemente, necesito seguir luchando y buscando mi ritmo. Ahora tengo dos semanas hasta el inicio del Open de Australia, no llegó en la situación ideal, pero tampoco puedo decir que sea muy negativa, por momentos jugué muy bien. Estos dos partidos me ayudarán, necesito ganar un par de partidos, el nivel no es tan malo», zanjaba el balear.

Nadal, optimista pese a la derrota

La próxima parada de Rafa es el Open de Australia, al que llegará sin buenas sensaciones pero con una preparación similar a la del año pasado, un 2022 en el que no llegaba como favorito pero se llevó el triunfo de forma épica, haciendo historia en el tenis. «No me gusta comparar, cada año y cada situación es diferente, así que no me importa. Nunca se sabe lo que pueda pasar, porque hace un año en estas fechas parecía imposible imaginar lo que paso después, hoy parece complicado que vuelva a suceder. Voy a trabajar duro estas dos semanas para mejorar físicamente, jugaré algunos sets y practicaré contra los muchachos, eso me ayudará a ganar consistencia. No estoy demasiado alarmado o negativo sobre lo que ha pasado, había una opción muy real de perder estos dos partidos, el año pasado también perdí los de Abu Dhabi. Tengo un espacio importante para mejorar, creo que puedo conseguirlo, aquí estuve muy cerca de ganar a dos grandes jugadores».

El físico no ha sido un problema para Nadal y eso también es un punto positivo a tener en cuenta, después de todos los motivos de preocupación que dio el 2022 en este aspecto. «Físicamente no he estado mal, pero necesito ser un poco más rápido, un poco más dinámico en la cancha para leer mejor la pelota, esto es lo que te da confianza, además de las horas en pista jugando partidos. En términos de problemas físicos no me puedo quejar, así que por esa parte estoy feliz, me ayuda a seguir adelante. La situación es la que es y tengo que mejorarla, eso es todo. Realmente creo que va a suceder, pero no sé cuándo. Espero que suceda pronto, no me veo tan lejos».

La crítica de Nadal a la United Cup

Nadal habló de sus planes para los próximos días. «Voy a ir rápido a Melbourne, pero mañana todavía jugamos. Por supuesto que no quiero jugar, pero no puedo irme, así que me iré el miércoles. Visitaré un poco la ciudad y luego saldré por la tarde, no estoy seguro del horario», desveló, antes de hablar, para finalizar, del formato de la United Cup, crítica constructiva incluida. «Aunque la idea sea genial, le encuentro un punto negativo a esta competición: no es lo ideal que hoy estemos aquí jugando por nada. Es el primer año de la United Cup, así que estas cosas deben arreglarse y mejorarse para hacerla más interesante para todos. No es bueno para el torneo que hoy juguemos contra Australia estando los dos fuera del torneo, eso no sucedería si el país que no jugó al principio juega con el que perdió el primer día, así todas las eliminatorias tendrían sentido. Eso hará que la competición mejore de cara al futuro».