El Mundial de Arabia Saudí podría jugarse en enero de 2035 para evitar coincidir con el Ramadán

La FIFA prevé que el Mundial tal y como lo conocemos hoy en día cambiará para siempre. Aunque el próximo verano seguirá el mismo guion en Estados Unidos, México y Canadá, Infantino tiene entre manos un cambio de fechas que marcará un antes y un después en el fútbol. Uno de los más radicales será trasladar la fecha de la competición de verano a invierno y así evitar las temperaturas extremas. Sin embargo, Arabia Saudí podría tener una vuelta de tuerca más.

En la hoja de ruta se espera que la remodelación se produzca a partir de 2030 para que se juegue en otoño. De esta forma, las selecciones podrían jugar bajo condiciones más favorables y los aficionados gozarían del espectáculo sin tener que soportar el calor sofocante que se espera que vaya al alza en las próximas décadas. Los meses que están barajando serían entre noviembre y diciembre, pero la edición del país saudí podría demorarse aún más…hasta enero de 2035.

La razón de que se jugase al año siguiente, ya en plena estación de invierno, sería para no coincidir con el Ramadán, mes sagrado para los musulmanes. Ya hemos visto cómo la Copa África se ha retrasado en varias ocasiones para que los futbolistas pudieran descansar después del sacrificio que supone practicar la fiesta religiosa, según informa el The Athletic. El hecho de que tenga que abstenerse de comer y beber agua supondría un gran peligro para los jugadores en una competición tan exigente físicamente.

Aunque aún queda lejos saber qué selecciones se clasificarán para el torneo, se espera una gran afluencia de futbolistas musulmanes, por lo que la FIFA aceptaría retrasarlo un poco más para preservar la salud e integridad de los equipos. Un cambio que pone en el foco la empatía de la organización para ofrecer un Mundial en igualdad de condiciones.