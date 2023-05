Muere repentinamente a los 32 años Tori Bowie, campeona del mundo y triple medallista olímpica

Luto en el mundo del deporte tras conocerse el triste fallecimiento de la atleta estadounidense Tori Bowie, campeona del mundo de 100 metros y de 4×100 en 2017 y una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde se colgó el oro en 4×100 libre, la plata en 100 metros y el bronce en 200 metros. La deportista ha perdido la vida este miércoles a los 32 años de edad, tal y como ha confirmado su agencia de representación, Icon Management.

«Estamos devastados por tener que compartir la muy triste noticia de que ha fallecido Tori Bowie. Hemos perdido a una clienta, una amiga querida, una hija y una hermana. Tori era una campeona, un faro de luz con mucho brillo. Estamos rotos y mandamos nuestro pésame a su familia y sus amigos», ha comunicado su agencia a través de sus canales ofiviales.

Una atleta muy completa

Bowie había sido la última gran velocista estadounidense. En el Mundial de Londres 2017 vivió el campeonato de su vida, donde se coronó como la mujer más rápida del planeta, un triunfo que ya había rozado dos años antes con su medalla de bronce en los 100 metros en el Mundial de Pekín. Además de ganar la prueba reina, comandó al relevo estadounidense de 4×100 hacia otra medalla de oro. Bowie tenía marcas personales de 10.78 segundos en 100 metros y de 21.77 en 200.

No solo destacaba en las pruebas de velocidad. También fue una gran saltadora de longitud, donde vivió el mejor resultado de su carrera en el Mundial de Doha 2019. Allí no le salieron bien las cosas en los 100 metros, donde no pasó de las series, pero rozó el podio mundialista en el foso con una cuarta posición. Una atleta de élite que ha perdido la vida de manera repentinta a los 32 años. Las causas del fallecimiento se desconocen hasta el momento, aunque con el paso de las horas se irán conociendo algunos detalles.