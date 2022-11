Muere de manera repentinta un árbitro de 42 años que el domingo dirigió desde el VAR en Ligue 1

Conmoción y luto en el mundo del fútbol y del arbitraje, en especial en Francia. Johan Hamel, árbitro que llevaba dirigiendo partidos en el país vecino desde 2011, ha fallecido tal y como anunció este miércoles la SAFE (Unión de Árbitros de Fútbol de Élite). El colegiado de 42 años murió de un derrame cerebral el martes por la noche después del entrenamiento.

«A su familia, allegados y amigos, SAFE y los árbitros envían su más sentido pésame», dijo el sindicato de árbitros en un comunicado del que rápidamente se han hecho eco medios nacionales galos e internacionales. Los médicos no pudieron hacer nada tras sufir de manera repentina ese derrame cerebral que ha acabado costándole la vida a sus 42 años.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN

— SAFE (@ArbitresSAFE) November 16, 2022