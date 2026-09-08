Muere la jugadora de balonmano española Silvia Ederra a los 43 años

Luto en el balonmano español. La ex jugadora navarra de balonmano Silvia Ederra, que fue internacional con España, ha fallecido a los 43 años tras una larga enfermedad. Natural de Estella-Lizarra, Ederra comenzó su carrera en el Itxako y jugó en clubes como Mar Alicante, Castro Urdiales, Sporting La Rioja o Bera Bera.

Durante su exitosa carrera de 20 años como profesional, ganó cinco ligas, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Disputó competición europea y formó parte de la Selección Española. El balonmano navarro ha lamentado el fallecimiento de la exjugadora estellesa. La Federación Navarra de Balonmano ha expresado su pesar por la muerte de Ederra, a quien ha definido como «referente del balonmano femenino navarro», y ha trasladado sus condolencias a familiares y seres queridos.

También Anaitasuna ha mostrado su pesar por el fallecimiento de la exjugadora y ha destacado igualmente su condición de referente del balonmano femenino de Navarra. El Sporting La Rioja, del que formó parte, ha despedido en sus redes sociales a la jugadora: «Nos toca despedir a una persona especial, pero sobre todo a una persona a la que quisimos y que dejó una huella imborrable en nuestra familia».

El Club Atlético Osasuna lamenta el fallecimiento de Silvia Ederra, una de las jugadoras de balonmano navarras más destacadas de la historia, y quiere trasladar el pésame a sus seres queridos. Descanse en paz. Goian bego. pic.twitter.com/n1YZutzs3R — C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 8, 2026

Luto por Silvia Ederra

«Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas», señala el equipo que asegura que nunca le olvidará: «Silvia, siempre tendrás un lugar en nuestra historia y en nuestros corazones».

Desde el ámbito nacional, la Federación Española de Balonmano ha lamentado asimismo el fallecimiento de Ederra, a la que ha recordado como exjugadora del Sporting La Rioja y «una de las caras más reconocibles» del conjunto riojano. Las diferentes entidades han trasladado sus condolencias a la familia y amigos de la exjugadora tras conocerse su fallecimiento. También lo han hecho numerosos clubes de este deporte.

El reconocimiento y el recuerdo ha llegado también desde fuera del ámbito del balonmano. Así, el Club Atlético Osasuna se ha sumado a las condolencias y ha recordado a Ederra como «una de las jugadoras de balonmano navarras más destacadas de la historia», además de trasladar su pésame a sus allegados.