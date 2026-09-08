Fallece repentinamente un futbolista de 15 años: revelan la posible causa de la muerte

La muerte de Gael Uscanga Carranza ha provocado una enorme conmoción en el fútbol mexicano. El joven futbolista de 15 años perdió la vida el pasado viernes 4 de septiembre después de sufrir un repentino problema de salud cuando se encontraba en las instalaciones de Piratas FC, club de Veracruz con el que estaba jugando. En las últimas horas han trascendido nuevos detalles sobre el trágico suceso y varias informaciones apuntan ya a que el adolescente habría sufrido un infarto agudo de miocardio, una circunstancia que ha aumentado todavía más la consternación por su inesperado fallecimiento.

Según la información difundida inicialmente por Piratas FC, Gael Uscanga acudió a las instalaciones para participar en una sesión de entrenamiento dentro del proyecto de formación del club. Sin embargo, antes incluso de que comenzara el calentamiento, el joven manifestó un malestar general. El cuerpo médico activó entonces el protocolo de asistencia y se contactó tanto con los servicios de emergencia como con la madre del futbolista, que llegó poco después al lugar. La familia solicitó el traslado del jugador a la Cruz Roja de Veracruz, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Con el paso de las horas han ido apareciendo nuevos datos sobre lo ocurrido aquella mañana. El director deportivo de Piratas de Veracruz, Carlos Benavides, contó al periodista David Faitelson una serie de detalles sobre el caso. Según su versión, el suceso se produjo alrededor de las 8:30 de la mañana y el entrenamiento todavía no había comenzado, ya que los jóvenes apenas se encontraban realizando los primeros ejercicios de estiramiento. El futbolista fue atendido por el médico del primer equipo y según el club en las instalaciones había un desfibrilador y oxígeno disponible para atender una posible emergencia.

El club informa sobre lo ocurrido

El traslado hasta la Cruz Roja de Díaz Mirón se realizó en una camioneta del club y durante el trayecto Gael recibió oxígeno. El recorrido desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente habría durado alrededor de 13 minutos, pero cuando el joven llegó al centro médico ya no presentaba signos vitales. Uno de los aspectos que más interrogantes ha generado es que el futbolista se había sometido a exámenes médicos apenas unos días antes, concretamente el 25 de agosto.

La posible causa de la muerte comenzó a conocerse después de que el periodista Ignacio Suárez informara sobre la existencia de una investigación abierta por la Fiscalía de Veracruz. Posteriormente, fuentes de los servicios periciales señalaron que la causa del fallecimiento habría sido un infarto de miocardio, descartándose así otras hipótesis que habían circulado en las primeras horas, como la posibilidad de un golpe de calor. No obstante, la investigación sobre las circunstancias exactas de la muerte continúa abierta.