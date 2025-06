Muere el futbolista Camilo Nuin en el quirófano durante una operación de rodilla

Conmoción y luto en el fútbol argentino tras la repentina e inesperada muerte de Camilo Nuin, futbolista de 18 años del Club Atlético San Telmo, que falleció mientras era operado de la rodilla el pasado miércoles. Fue su propio club el que confirmó la trágica e inesperada noticia a través de sus canales oficiales hace unos días.

«Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en señal de duelo. Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y compañeros, poniéndonos a total disposición para lo que necesiten», publico el Club Atlético San Telmo en un comunicado oficial.

Desde la entidad no han detallado todavía las causas exactas del fallecimiento y el por qué se complicó tanto la operación como para que el joven jugador terminara perdiendo la vida en el quirófano. Sin embargo, su padre si ha querido pronunciarse: «Cuando estaban con el segundo injerto el cirujano dijo que había entrado en paro, en principio habría sido un error del anestesista. Sí tengo claro que iré hasta las últimas circunstancias para saber lo que pasó, ayer llegamos riendo al hospital porque se había puesto la bata al revés y dos horas después…».

«Venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados. Nos habíamos despertado bien, hablamos del Mundial de Clubes, vinimos en el auto riéndonos. Se puso la bata al revés y nos reíamos de eso, le contábamos anécdotas de cuando era chico», añadió el padre del futbolista a los medios argentinos.

SAN TELMO DE LUTO Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de Camilo Ernesto Nuin, jugador de nuestras Divisiones Juveniles y Reserva, quien en el día de hoy se encontraba atravesando una intervención quirúrgica. El Club permanecerá cerrado durante la jornada de hoy en… pic.twitter.com/4FOJwp0lJd — Club Atlético San Telmo (@PrensaSanTelmo) June 25, 2025

Habla el padre de Camilo Nuin

El padre de Camilo Nuin explica que «una hora después» de entrar al quirófano le avisaron de las complicaciones: «Yo no entendía. ¿Cómo se va a complicar? ¿Estás reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió».

«Estuve con él, lo abracé, le di unos besos. Le dije que lo iba a necesitar, pero que iba a estar fuerte como él hubiese querido, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido, no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado», contaba entre lágrimas. «No entendió bien por qué, porque estaba del otro lado del biombo. Al parecer fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia, no puedo rectificarlo hasta después de la autopsia. Yo pienso que fue mala praxis», finalizaba.