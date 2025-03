El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras el inesperado fallecimiento de Jodi Vance, una joven atleta de 20 años que perdió la vida debido a un infarto mientras asistía al Arnold Sports Festival en Columbus, Ohio. Jodi Vance no participaba como competidora en el evento, sino que estaba presente para apoyar y entrenar a sus alumnos. Durante su estancia en el festival, comenzó a sentirse mal y fue trasladada a un hospital local, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron reanimarla.

Su familia compartió la trágica noticia en las redes sociales, destacando la repentina e inesperada pérdida de una persona «hermosa por dentro y por fuera» que será extrañada cada día. Además, hicieron un llamado a la comunidad para priorizar la salud por encima de todo. El entrenador de Vance, Justin Mihaly, reveló que ella había estado consumiendo sustancias extremadamente peligrosas sin su conocimiento ni aprobación, posiblemente para mejorar su físico de cara al evento. Mihaly expresó su profundo dolor y asumió la responsabilidad, instando a otros a anteponer la salud sobre las mejoras físicas.

And…’suddenly’😪💔

*Jodi Vance-20-USA

*Bodybuilder and Fitness Coach, a rising star in the competitive bodybuilding world

*March 1, 2025

*Tragically, Jodi died suddenly-while coaching- at a sports festival, suffering a Heart Attack

*»… brought on my severe dehydration.»⁉️… pic.twitter.com/fwIEbL6vxs

— cheri maday (@resilient333) March 4, 2025