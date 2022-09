Muere a los 43 años Edu Navarro, ex portero de Huesca y Numancia

El fútbol español está de luto. El Huesca ha comunicado la muerte a los 43 años de Edu Navarro, ex portero del equipo oscense y que actualmente era entrenador de porteros del filial del Zaragoza. El ex meta, que logró el ascenso con el Huesca a Segunda División, ha fallecido después de una larga enfermedad.

Edu Navarro fue el primer portero del Huesca en la categoría de plata del fútbol español y en total disputó 350 partidos entre Segunda y Segunda B. Después de su paso por el equipo del El Alcoraz, fichó por el Numancia con el que también jugó en Segunda.

⚫️ Nos inunda el dolor ante la noticia del fallecimiento de Edu Navarro. Nuestro portero en el primer ascenso a Segunda y durante la primera temporada en ella, nos ha dejado demasiado pronto. El más sincero pésame a sus familiares. 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜𝑠𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠.

DEP pic.twitter.com/GB6kbfoqzi — SD Huesca (@SDHuesca) September 29, 2022

Después de retirarse en las filas del Utebo, se incorporó al Real Zaragoza para convertirse en entrenador de porteros del Deportivo Aragón, filial del equipo maño.