Muere con 31 años Fabio Padillo, portero gaditano que jugó en varios equipos de la provincia

La provincia de Cádiz y el mundo del fútbol en general vuelve a estar de luto tras conocerse la muerte de Fabio Padillo, ex portero de clubes como el Xerez CD o el Jerez Industrial, que ha perdido la vida a los 31 años tras pelear contra una larga enfermedad. El joven guardameta jerezano vivió un calvario desde el año 2019, cuando afrontó su primera operación para extirpar un tumor cerebral. No fue hasta 2022 cuando decidió hacerlo público, a través de sus redes sociales, solicitando el apoyo de donantes de sangre para volver a pasar por quirófano y dando a conocer su historia a toda España.

«Os necesito, e igual que yo, mucha gente a la que ni siquiera conocemos. Estoy pendiente de una operación por un tumor cerebral del que ya me operaron hace tres años. Pues no pueden intervenirme, la reserva de sangre en la provincia de Cádiz es nula y no pueden hacer nada que no sea posponerlo todo», escribió entonces en un mensaje que tuvo su respuesta tras viralizarse en todo el país.

⚫️ Desde el #XerezDFC expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y conocidos de Fabio Padillo Bernal, jerezano y exguardameta de clubes como @XerezCD_OFICIAL y @JerezInd_CF, tras años luchando contra una grave enfermedad. Descanse en paz. pic.twitter.com/8pi7z7i5Hh — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) January 24, 2024



Fabio Padillo pudo ser operado poco después, pero los resultados no fueron los esperados y las complicaciones volvieron a aparecer. Finalmente, tras años de lucha y de búsqueda de soluciones desesperadas, el portero falleció en la madrugada de este miércoles rodeado de su familia y llegados, que lloran su prematura muerte.

Un triste fallecimiento que ha consternado al deporte andaluz. Desde que se conoció la noticia, no han parado de llegar muestras de cariño y condolencias a la familia del jugador. Clubes como el Xerez CD, el Jerez Industrial, o el Cádiz; instituciones como la Real Federación Andaluza de Fútbol o el Consejo Superior de Deportes; y personalidades de todas las esferas han dedicado emotivos mensajes para despedir a Fabio Padillo.

Desde la @RFAF queremos sumarnos a las muestras de condolencia y sentido pésame a los familiares y allegados de Fabio Padillo, ex portero del @XerezCD_OFICIAL y @JEREZINDUSTRIAL, y sobre todo una gran persona, con valores que han dejado huella en el fútbol gaditano. DEP. pic.twitter.com/o9b8E4k7Z1 — RFAF – Delegación de Cádiz (@RFAFCadiz) January 24, 2024

⚫️ | 𝑶𝒃𝒊𝒕𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐 Desde el #JerezIndustrialCF lamentamos profundamente el fallecimiento de Fabio Padillo, portero jerezano que militó en nuestras filas durante 2 temporadas. Nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descanse en Paz pic.twitter.com/8s1ecXt0kH — Jerez Industrial C.F. (@JerezInd_CF) January 24, 2024

Desde el CSD lamentamos profundamente el fallecimiento de Fabio Padillo, exguardameta del Xerez CD y Jerez Industrial, entre otros equipos de la ciudad. Enviamos nuestro más sincero pésame y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros. — CSD (@deportegob) January 24, 2024