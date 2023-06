Muere a los 24 años Patrick Gasienica, saltador de esquí olímpico

Patrick Gasienica, uno de los saltadores de esquí más importantes de la actualidad, falleció el pasado lunes en un trágico accidente de tráfico cuando conducía su motocicleta. El deportista estadounidense de 24 años fue víctima de este fatídico suceso en Bull Valley, un pueblo ubicado en los suburbios del noroeste de Chicago, tal y como informó el Departamento de Policía, desconociéndose si hubo más fallecidos en el mismo.

Gasinieca, quien nació el 28 de noviembre de 1998 en McHenry, Illinois, fue un esquiador de ascendencia polaca (sus padres eran inmigrantes), y representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, donde no tuvo un buen balance a nivel individual ni grupal. USA Nordic (entidad organizadora del salto de esquí en Estados Unidos) confirmó que «la comunidad de saltos de esquí se entristecen al enterarse del fallecimiento de Patrick Gasienica», teniendo en cuenta que era una de las cartas clave para la próxima cita invernal.

USA Nordic and the Ski Jumping community are saddened to hear about the passing of Patrick Gasienica.

A 2022 Beijing Winter Olympian, Patrick was an incredible competitor, teammate and friend. He will be dearly missed.

Rest in peace, Patrick❤️ #SkiJumpingFamily #TeamUSA pic.twitter.com/wEbLIfbCWc

— USA Nordic (@usanordic) June 13, 2023