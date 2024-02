Muere a los 24 años la futbolista Norin Betani en plena concentración de su selección

La futbolista del Indesi Roses y de la selección zambiana de fútbol, Norin Betani, de 24 años, falleció este miércoles en el hospital de Lusaka (Zambia) a causa de un presunto contagio de malaria, según informan los medios locales. Tal y como señalan las últimas noticias, la futbolista ya alegó encontrarse mal en su llegada a la concentración del combinado nacional preparatoria para el enfrentamiento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París ante Ghana, por lo que fue rápidamente tratada por los servicios médicos del equipo.

A continuación, fue trasladada al hospital universitario de la ciudad para someterse a un examen más exhaustivo. Fue allí, tras ser diagnosticada con síntomas sospechosos de malaria, donde la jugadora acabó perdiendo la vida. La delantera, promesa del fútbol zambiano, tenía previsto partir hacia Ghana el viernes, donde el combinado nacional se jugaba la clasificación a la cita olímpica de este verano. La muerte de Norin Betani ha consternado al futbol zambiano, que ha reabierto el debate sobre la salud y la seguridad necesaria para proteger la integridad de sus deportistas.

The team came together to pay tribute to INDENI Roses striker Norin Betani in their first training in Accra, Ghana after her death on Wednesday morning. pic.twitter.com/YWljRTGOeD

— Zambia WNT (@Copper_Queens) February 21, 2024